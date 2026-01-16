青衣路邊垃圾袋成老鼠樂園！老鼠聚集如食放題　網民︰米奇辦年貨

鼠患問題令人困擾，甚至會出現驚嚇場面！網上流傳2段影片，顯示青衣城1期和長安邨之間的行人路遺下1個黑色垃圾袋，相信內有食物殘渣，氣味吸引附近草叢多隻老鼠出動，不停往返垃圾袋和草叢，甚至鑽入袋內尋找食物，即使有車燈照射到，鼠群們仍毫不畏懼，肆無忌得像在吃放題，場景十分嚇人。



許多網民留言指「好熱鬧」、「報食環」、「米奇辦年貨」，有人則埋怨缺德者亂拋垃圾，「啲嘢唔執，咪引晒啲米奇嚟囉」。



青衣城1期和長安邨之間的行人路遺下1個黑色垃圾袋，相信內有食物殘渣，氣味吸引附近草叢多隻老鼠出動覓食。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

鑽入袋內希望找到食物

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」上載2條影片和1張相片，現場是青衣城1期和長安邨之間的行人路，附近設有電單車泊位和行人天橋，當時正值晚上，行人路有1個黑色垃圾袋，不排除有食物殘渣，附近草叢的老鼠疑嗅到氣味蜂擁而至，不停從垃圾袋和草叢往返，甚至直接鑽入袋內尋找食物，就算有車燈照射到，一班老鼠仍繼續覓食，完全沒有打算離開。

牠們不停往返垃圾袋和草叢，甚至鑽入袋內尋找食物，就算有車燈照射到，一班老鼠仍繼續覓食。（facebook群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

網民︰亂扔垃圾咪引晒啲米奇出嚟

影片引來大量網民留言，有人嘲「算少啦，試下夜晚去青衣區街市睇下，成堆老鼠」、「亂扔垃圾咪引晒啲米奇出嚟」、「食環署跟進下啦」。

（facebook群組「青衣街坊吹水會」）