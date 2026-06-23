粉嶺餐廳老鼠伏近玻璃　目擊者：完全唔驚人　網民：大廚加班試菜

這隻老鼠很大膽！近日網上流傳影片，粉嶺1間已結業的餐廳內，有隻老鼠伏在貼近玻璃位置，即使有人走近也未有逃走，拍攝的男生形容「養到完全唔驚人」。網民笑說，「寵物友善餐廳？」、「大廚加班試菜」、「廚師親自打招呼」。



近日網上流傳影片，粉嶺1間已結業的餐廳內，有隻老鼠伏在貼近玻璃位置。（Threads@yuetchunkwong）

有男生於Threads發文發片，見到有隻身形肥碩的老鼠伏在餐廳內貼近玻璃位置，嘴巴不斷咬動，但即使男生貼近拍攝，老鼠也完全未有害怕逃走，驚訝表示「養到完全唔驚人」。

粉嶺餐廳老鼠伏近玻璃 目擊者：完全唔驚人

有網民指出該餐廳已結業，另有網民說「呢間開舖無耐食過1次，超污糟」、「恐怖，傳播病毒」，有網民則笑言「廚師都要食飯」、「五星級大鼠」、「你做乜影我哋廚房部經理？」、「自己屋企一樣」。

有網民笑言，「廚師都要食飯」、「五星級大鼠」、「你做乜影我哋廚房部經理？」。（《五星級大鼠》劇照）

老鼠可傳播什麽疾病？住所內有鼠患或死鼠應如何處理？

根據食環署網頁資料，在本港的家居環境中常見的鼠類有3種，分別是溝鼠、黑家鼠和小家鼠。老鼠可傳播鼠疫、鼠斑疹傷寒、叢林斑疹傷寒、斑疹熱、鈎端螺旋體病和漢坦病毒感染等疾病。

市民如發現住所內有鼠患，應通知物業管理公司以尋求協助或聘請滅蟲公司滅鼠；避免自行捕捉老鼠。如有查詢，市民可致電1823或食物環境衞生署查詢熱線2868 0000或食物環境衞生署分區辦事處（辦公時間內）。

處理鼠屍前，要穿上膠手套（如有需要可戴上口罩）。使用工具（如：鉗）把鼠屍放進堅韌的膠袋內，然後以一般家居消毒劑或稀釋漂白水噴灑鼠屍至完全濕透。接着，把該膠袋的袋口綁緊並將它放進另一膠袋內，最後再密封外層膠袋。裝着鼠屍的膠袋應妥善棄置於有蓋垃圾桶或附近的垃圾站內。

即使男生貼近拍攝，老鼠也完全未有害怕逃走，男生驚訝表示「養到完全唔驚人」。（Threads@yuetchunkwong）

漢坦病毒是什麼？漢坦病毒有什麼傳播途徑？

根據衞生署網頁資料，漢坦病毒是一組屬於布尼亞病毒科的病毒，主要見於囓齒動物（如老鼠和田鼠）。漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。

人類亦可由其他途徑染病，包括被帶有病毒的囓齒動物咬傷或抓傷；進食被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的食物；接觸被帶有病毒的囓齒動物的尿液、糞便、唾液污染的物件後，再觸摸眼睛、鼻和口，而人與人之間的傳播是極其罕見的。

根據衞生署網頁資料，漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染囓齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病。（資料圖片）

漢坦病毒的潛伏期有多長？漢坦病毒有什麼病徵？

感染漢坦病毒後，潛伏期約1至8星期。腎綜合症出血熱患者可能會出現突發的症狀，包括劇烈頭痛、背痛、腹痛、發燒、發冷、惡心和視力模糊。其他症狀可能包括臉部潮紅、眼睛發炎或發紅和出疹。到病發後期，患者可能出現低血壓和急性腎衰竭。病死率介乎少於1%到15%不等。

至於漢坦病毒肺症候群患者，早期症狀包括疲倦、發燒和肌肉痛，痛楚可能出現於大腿、臀部、背部和肩膀，亦可能伴有頭痛、頭暈、發冷、惡心、嘔吐、腹瀉和腹痛。病發4至10天後，患者可能出現呼吸道症狀，如咳嗽和呼吸急促。病死率高達約40%。

要預防感染漢坦病毒，市民應經常保持雙手清潔。（fb專頁「衞生署衞生防護中心」圖片）

應如何預防感染漢坦病毒？

要預防感染漢坦病毒，市民應經常保持雙手清潔；小心貯存及處理寵物的食物，避免成為囓齒動物的食物，垃圾及廚餘應放進有蓋垃圾箱內，並須每天清理；避免徒手處理囓齒動物或其屍體、進入受鼠患困擾的地方、接觸囓齒動物的排泄物或其巢穴等等。

（Threads@yuetchunkwong / 食環署 / 衞生署）

睇多啲：黃埔扶手電梯驚現老鼠 清潔工拿掃帚地拖追打

黃埔商場驚現老鼠！近日網上流傳影片，黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走，清潔工到場拿着掃帚及地拖追着拍打，引來多名街坊駐足觀看。



有網民留言表示，「香港鼠患愈來愈嚴重」、「黃埔，真係好多老鼠，黃埔花園、海濱南岸一帶，都好多」，亦有人認為是暴雨連連導致，「滂沱大雨，家園大水浸，唯有向外跑」，又讚揚清潔工勇猛，「加隻雞髀畀阿姐」。



近日網上流傳影片，黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走。（Threads@8lup_）

有網民於Threads發文發片表示，「米奇出來了：三部曲，阿彌陀佛」。

黃埔天地家居庭扶手電梯驚現老鼠

影片見到，1隻老鼠於黃埔天地家居庭往地庫的中間扶手電梯上行走，急速跳上梯級，當時扶梯未有運作。

黃埔天地家居庭有老鼠於扶手電梯上行走。（Threads@8lup_）

有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去。（Threads@8lup_）

有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去。（Threads@8lup_）

老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑。（Threads@8lup_）

老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑。（Threads@8lup_）

清潔工拿掃帚拍打 街坊觀看兼指揮

隨後有清潔工拿着掃帚到場，在扶梯上方等待老鼠跑上去，但老鼠意會到有人將要打牠，立即急速轉身往下跑，在場有男子向清潔工表示，「搵個人喺下面包抄先得㗎嘛，你剩係上面，佢跑落嚟啦，你搵個人喺下面先得㗎，1個上，1個下」。

片主見老鼠快要跑走，主動走到扶梯下方擋着，老鼠見無路可走於是往上跑，在場有女子要求清潔工「快啲掃啦，哎呀，佢走上去，掃佢啦，掃佢啦」。

片主見老鼠快要跑走，主動走到扶梯下方擋着，老鼠見無路可走於是往上跑。（Threads@8lup_）

在場有女子要求清潔工「快啲掃啦，哎呀，佢走上去，掃佢啦，掃佢啦」。（Threads@8lup_）

多名街坊駐足觀看。（Threads@8lup_）

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上。（Threads@8lup_）

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上，但未能拍暈或拍死，老鼠又重新往下跑。（Threads@8lup_）

清潔工拿地拖 超市外平地與老鼠搏鬥

清潔工靜待時機，用掃帚大力拍在老鼠身上，但未能拍暈或拍死，老鼠又重新往下跑，有女子驚慌說「哇，跌返落去，好驚喎，大佬」，老鼠緊接跑到右邊扶梯上。

之後，清潔工拿着地拖在TASTE超市門外平地與老鼠搏鬥，不斷大力追打，影片未能得知老鼠最終結局。

有女子驚慌說「哇，跌返落去，好驚喎，大佬」，老鼠緊接跑到右邊扶梯上。（Threads@8lup_）

老鼠跑到右邊扶梯上。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

網民：黃埔鼠患嚴重 好多老鼠走入屋

有網民留言表示「扶手電梯任我行」，又認為街坊應落力幫忙，不應只駐足觀看及用口指揮。

有網民則認為黃埔鼠患嚴重，「黃埔好似愈來愈嚴重，但係黃埔花園仲係賣得咁貴，聽聞好多老鼠走入屋，10幾樓都爬咗上去」、「咁鬼舊，乜蛇蟲鼠蟻都有齊啦」。

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）

清潔工拿着地拖與老鼠搏鬥。（Threads@8lup_）