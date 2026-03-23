韓國濟州島名店疑回收+重用剩菜　爆料前員工：客人讚好吃感內疚

韓國濟州島一家知名餐廳近日捲入食安風暴。根據韓媒《JTBC》報道，一名在該店工作的前員工A先生公開一段偷拍影片，指控店家將客人吃剩的小菜收回並「重新上桌」。這家餐廳雖剛開幕不久，但因口味佳、生意興隆，吸引大量遊客。然而內部員工的爆料，卻揭開了背後的衛生危機。



關鍵影片曝光！前員工認：看客人誇好吃超內疚

檢舉人A先生表示，他在這家爭議餐廳工作期間，多次親眼目睹老闆娘重複利用剩菜。他提供的影片紀錄了許多細節，包含店員在客人結帳離開後，迅速將桌上剩餘的小菜撥入廚房旁的特定盤子。

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A先生坦言：「每次幫客人擺桌都感到不安，聽到客人誇獎好吃時，我甚至感到抱歉與內疚。」A先生指出，他因看不慣這種衛生習慣才決定站出來，希望商家能自律。

店家反擊「這是陷害」 辯稱回收是給員工吃

面對指控，餐廳負責人接受採訪時堅決否認重複利用剩菜。他強調該懷疑「絕非事實」，並辯解：「我們辛苦製作的泡菜剩下很多，丟掉很可惜，員工們才留著自己吃。」老闆娘更進一步表示，自己是最討厭回收食物的人，絕對不會袖手旁觀。她甚至質疑這段檢舉影片背後的動機，直言：「這似乎是一個陷阱。」

韓國相關衛生部門指出，若查獲餐廳重複利用剩菜，依法可處停業處分。專家建議，民眾若在用餐時發現小菜有明顯夾取痕跡或異味，應立即拍照留存並向當局舉報。

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