韓國觀光市場頻傳劏客引爆輿論　鐵板魷魚少一半　紫菜飯捲配料少

韓國知名觀光市場，接連爆發坑殺遊客事件。一個地點是在濟州島，點一道牛油鐵板魷魚，端出來的份量卻只有半盤，還有人點紫菜飯捲，裡面卻幾乎看不到配料。另首爾的廣藏市場，也傳出有攤販未經顧客同意，擅自加肉加料，變相敲竹槓。



韓國知名觀光市場近期接連爆發坑殺遊客事件，引發輿論關注。在濟州島，有遊客點餐後發現份量與預期有明顯差距，如牛油鐵板魷魚只有半盤、紫菜包飯幾乎看不到配料。

韓國知名觀光市場，接連爆發坑殺遊客事件，點一道牛油鐵板魷魚，端出來的份量卻只有半盤。（截取自YouTube@TVBSNEWS01）

韓國知名觀光市場攤販頻傳「宰客」爭議，點一份竟只有半份的量：

+ 19

首爾的廣藏市場也傳出攤販未經顧客同意擅自加料加價的爭議。這些事件不僅引起網友熱議，更導致市場商家間的糾紛，甚至有商家組成商會，揚言提告索賠，認為這些不良行為嚴重影響商譽。

韓國濟州島的觀光市場近期因坑殺遊客事件而備受關注。一道製作過程看似精緻的奶油鐵板魷魚，從放上鐵板、加入奶油、用噴槍炙燒到金黃色，再盛進紙盒擠上醬料完成，但實際端出的份量與網路上流傳的照片相比卻有明顯差距。

韓聯社記者金娜英（音譯）表示，先前有網友在社群網站發文稱，點了1萬5千韓元的魷魚，但只裝了半盤，並附上只有幾段短短魷魚腳的照片，引發大量批評。

濟州島商家坑殺顧客的事件不只這一樁。還有要價約20元但配料幾乎看不見的紫菜包飯，以及一半都是肥肉的豬頸肉爭議事件，這些都讓韓國輿論炸鍋。面對這些指控，市場業者感到難過，認為許多客人看到貼文後以為他們賣的是「廚餘魷魚」。業者表示他們曾嘗試詢問對方的收據和購買日期，但完全聯絡不上，並指出謠言未經查證就被瘋狂轉傳，造成整個市場甚至濟州島形象受損。

【延伸閱讀】韓國Uber的士劏遊客成風 詐騙新招曝光 內行人教「防中伏」方法（點擊放大瀏覽）

+ 12

「攤販坑殺遊客」現象也在首爾出現。11月初，一位知名YouTuber聲稱自己在「廣藏市場」被坑錢，當時他點了8000韓元的血腸，店家卻在未經同意下擅自加肉，結帳時要求她支付1萬韓元，變相敲竹槓。

韓聯社主播強調，「敲竹槓爭議」是從廣藏傳統市場的攤販爆發的，但廣藏市場內的一般店家卻受到池魚之殃，聲稱受到波及，營業額下滑等損失。隨著坑錢事件逐漸發酵，周邊店家因此組成商會，揚言要向廣藏市場的攤販提告，認為他們影響商譽，讓客人都不願上門，因此索賠3億韓幣，相當於158萬港元。

延伸閲讀：

中國客不來打擊大？日觀光業者自曝損失800萬 盼吸引他國旅客

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】