強迫購物｜韓國旅行團團友沒購物遭導遊狂罵5分鐘　不讓他們上車

內媒曝光一群台灣觀光客在韓國濟州島受氣事件。



這群台灣觀光客是一個7口之家，參加為期5天4夜的韓國濟州島旅遊團，卻因「沒有購物」遭當地女導遊破口飆罵至少5分鐘，影片曝光衝上微博熱搜。

台灣遊客參加濟州旅行團因「沒購物」遭女導遊大罵至少5分鐘，還不讓他們回旅遊車。（微博@看看新聞）

內媒《看看新聞Knews》報道，這群台灣觀光客參加每人收費2萬5千元台幣（約6388港元）、為期5天4夜的濟州島旅遊團，卻在購物行程遭遇不愉快經歷。

報道指出，根據遊客描述，這群觀光客被帶往指定購物點，因沒有購買商品，竟遭一名說中文的韓國籍女導遊，當場指責長達5分鐘。

根據影片顯示，導遊怒指他們：

哪怕你們一人買一個面膜，就台幣7、8百的東西，你們覺得你買那個東西，我能賺多少錢嗎？

還斥責他們：

這樣很難看。

報道表示，同團遊客透露，家中長輩承受不住斥責，於是掏錢買了價值約8千多元台幣（約2千多港元）的面膜與保養品，但女導遊仍嫌「買得太少」。

而這群觀光客在購物點停留約1個半小時後，準備返回遊覽車時，女導遊卻以「司機正在休息」為由，拒絕讓他們上車，並將遊客鎖在車外超過15分鐘。

報道指出，這起事件曝光後，相關旅行社已向韓國合作旅行業者，提出嚴正交涉，並對受影響的遊客致歉。

