遊韓注意｜搭的士遭拒載　或與一原因有關　網民：應事先作安排

不少旅客到韓國自由行，習慣透過Uber或Kakao叫車，但卻可能遇到「司機來了不肯載」的情況。



近期，旅遊系網紅在粉專分享親身經歷，才發現原來這一切與「LPG（液化石油氣）計程車」有關。

韓國旅遊搭的士「一規則」要注意 這樣叫車隨時被拒載卻仍要付錢（01製圖）

點圖放大看原文全文及相關照片：

+ 17

「不奇而遇 Steven & Sia」在Facebook上分享，當時叫到一台計程車，司機看了一眼後直接表示「沒辦法載」，還要求收取起跳費。由於當時語言不通，她一度不明所以，直到有熱心網友協助解答，才發現是因行李數量太多，LPG車後車廂無法容納。

根據當地規定，韓國過去因政策與成本考量，大量計程車使用液化石油氣（LPG）作為燃料。這類車輛的燃料槽設計在後行李廂，導致空間比一般汽油車小得多。通常只能放下一個28吋大行李箱，再加上隨身小包就幾乎滿載。若乘客攜帶兩個以上的大件行李，司機往往只能拒載。雖然近年已有更多電動計程車上路，但仍有約兩到三成的舊型LPG車持續營運。

不少旅客分享相似經驗。有人表示，全家三人帶著三個24吋行李，因遇到LPG車被迫拆成兩台前往機場；也有人提到從釜山到民宿時，行李勉強塞下卻讓司機一路碎念。另一派旅客則寧願花錢預訂包車，避免臨時被拒載掃興。

過來人補充，雖然叫電動車相對能解決行李問題，但後車廂空間仍有限，攜帶嬰兒推車或超過三個大行李箱時，最好直接選擇「Taxi XL」或由酒店代訂送機專車，才能避免發生「人到行李卻沒位子」的窘境。

【延伸閱讀】韓國Uber的士劏遊客成風 詐騙新招曝光 內行人教這樣避免中招（點圖放大閱讀）：

+ 12

延伸閱讀：

喝快樂水真快樂？ 德國研究：碳酸飲料增憂鬱症症狀

奪命山崩一家八口7人死！倖存兒崩潰：前一天媽媽才說想修復舊家庭照

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】