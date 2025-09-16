台美女網紅稱在首爾街頭拒絕男子搭訕被狂毆全身傷　指警察冷處理

台灣網紅劉力穎在YouTube擁有近50萬訂閱數，近日她在韓國首爾卻發生一連串恐怖事件。



因為她直接拒絕陌生男子搭訕，遭到對方施暴，全身多處瘀青和受傷。

劉力穎被打到渾身是傷。（threads圖片）

劉力穎親自還原事情經過，她一開始跟兩名朋友在討論是否「續攤」（去另一個地方繼續玩樂）時，遇到2名男子搭訕。

其中一位男生就一直摸我朋友，搭肩啊摸她頭啊勾著她，我看出我朋友不舒服了，所以我說了請不要這樣碰我朋友，你們什麼關係都不是。

但對方屢勸不聽，另一名男子也試圖要跟劉力穎勾肩搭背，結果多次拒絕後對方惱羞成怒。

後來其中那位碰我朋友的男生他就比了我中指，我說你敢的話再比一次啊，所以他就比了，後來我就罵了一句大家都知道的ＸＸ（韓國髒話）。

對方聞言當場狠甩劉力穎一巴掌。

後來我忍不住後我就說了雞雞那麼小才只敢動手打人嗎？所以他又再打了我一巴掌。

隨著雙方衝突加劇，原本要幫忙報警的路人得知劉力穎是外地人後立刻倒戈。

於是我氣不過我自己在邊扭打的過程中邊自己報警了。

沒多久警察來了，警察要劉力穎提出被對方傷害的證據。

警察後來又去聽了男生的說詞後，叫我給他護照號碼，就先叫男生離開了，後來又跟我說這種事很常見叫我別哭了回家休息。

她隔天起來後才發現全身上下都是瘀血，連大拇指都是骨折的狀況，整整躺了兩天都沒有力氣，打算翌日去醫院拿驗傷單，再回到警察局報案一次。

劉力穎表示，自己在韓國生活了8年，受到許多韓國人的幫助與照顧，不會因為這次事件就否定整個國家：

韓國有很多好人，也有少數壞人，全世界都是如此。

她認為這次事件是個別狀況，並未以偏概全。

她坦言，當時因為對方已經出手觸碰，她氣不過才會動手推人、拉衣領、抓頭髮，承認自己在過程中也有反擊，但這是為了保護自己與朋友，她不後悔：

我覺得我很勇敢。

同時，她也提醒到韓國旅遊的朋友，若遇到持續糾纏的搭訕，最好直接離開或走進便利商店：

韓國治安很好，但搭訕文化對沒有經驗的人來說，可能會很可怕。

最後，她呼籲外界「不要檢討被害人」，也不想要讓心裏受到二次傷害。

