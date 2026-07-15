屯門戲院睇《迷你兵團》續集！觀眾片尾遭職員電筒狂射：趕收工？

戲院職員「趕客走」？有網民在社交平台嬲爆公審，指到屯門某連鎖戲院觀看電影，不滿螢幕仍在播放工作人員名單時，有職員手持電筒衝入影院內「話可以呢邊離開」。當其他人離開只剩樓主和同行者時，對方更用電筒直接照射他們方向，又不停在旁收拾，事主質疑「有冇咁趕收工阿」，覺得體驗極差故斥「有X病」。網民批評該職員離譜，「搵電筒照客真係好差」、「俾錢入戲院睇戲，正常都suppose俾人坐到最尾先走㗎啦」，遂建議事主向戲院投訴。



有觀眾在屯門某連鎖戲院看《迷你兵團》續集，稱片尾遭職員用電筒狂射，質疑對方「趕收工」。（示意圖／非涉事戲院）

該職員在電影仍在播放片尾時，手持電筒衝入影院，要求客人離開。（AI生成圖片）

戲院睇《迷你兵團》續集 職員片尾用電筒狂射觀眾

「CXs，真心有X病」，有觀眾在threads帳號「shiaya_0」發帖，透露日前於下午時份到位於屯門新都商場某連鎖戲院戲院、觀看 《迷你兵團與大怪獸 》（Minions & Monsters）電影，但就不滿片尾大螢幕仍在播放工作人員名單、且院內仍未開燈時，「個staff就直接開電筒衝入嚟，話可以呢邊離開」。樓主當時未有理會其他觀眾，「啲人要走就走，我慣咗睇到最尾」，並期待或會有彩蛋出現。

事主當時在屯門某戲院觀看《迷你兵團》續集電影。（《迷你兵團與大怪獸》宣傳海報）

事主當時在屯門的戲院觀看《迷你兵團》續集電影。（《迷你兵團與大怪獸》宣傳海報）

職員再用電筒照射未離場觀眾 被質疑「趕收工」

但當影院所有觀眾離開後，該名職員竟然直接用電筒照射樓主方向，又不停在場內走來走去收拾東西，更聽到對方和同事說「剩返我哋2個（樓主及同行者），走埋就收工」。樓主對此直斥「係咪有X病？」，並質疑「有冇咁趕收工阿」，認為對比在其他國家，觀眾都會看到最後才離場，形容是次經歷「體驗勁X差」。

網民斥離譜無禮貌：搵電筒照客真係好差

事件引來網民譴責涉事職員行為離譜，「真係很冇禮貌」、「我都係會睇埋工作人名單先走嘅人。我覺得職員要執垃圾無問題，開埋少少燈都唔介意，但唔好騷擾我睇埋credit」、「執嘢都算了，搵電筒照客真係好差」、「俾錢入戲院睇戲，正常都suppose俾人坐到最尾先走㗎啦」、「Blacklist」。

網民建議向戲院公司投訴

有人建議樓主向戲院公司反映投訴，「次次留到最尾都未試過俾人趕，尾場都未（試過）」、「下晝3點又唔係最後一場，仲要當人田雞咁照係過份」、「擺明係員工問題。關邊間公司咩事，有詳細資料就去投訴啦」、「呢啲我會出去問經理呢個係咪你哋公司做法，佢死撐就拎埋佢個名email去office投訴」。

相關文章：無品！婦人戲院大聲交談、電話狂響 觀眾勸阻被潑水 警到場調停

在戲院理應保持安靜，以免影響他人觀賞電影！但有港男在社交平台公審，指在戲院看戲時，同場有2名女子在影院內大聲交談和電話不斷響起鈴聲，他上前指責對方，兩人卻自覺「無問題」。雙方爭執期間更被他更被對方潑水，驚動警方到場處理。



有同場觀眾在帖文留言，指當時聽到2名女子表示「嚟得戲院就預咗有其他人講嘢啦，你想靜就唔好嚟戲院」，批評對方惡人先告狀，之後亦目睹樓主被「淋水」一幕。不少網民批評2名女子，「咁忙就唔好去睇戲啦！」又讚揚樓主仗義行為，「呢啲咁自私嘅人係要（受）下教訓先知自己唔啱，縱容佢就會有下次」。



有港男在戲院遇2名女子大聲交談以及電話鈴聲狂響，上前勸阻釀爭執，兼被潑水怒報警。（「threads＠tomato_hei」圖片）

戲院大聲交談、電話狂響 不滿被勸阻疑向觀眾潑水

「邊個屋企人同公司同事，自己認領啦」，該港男在threads帳號「tomato_hei」發帖，透露，他日前到鑽石山荷里活廣場的影藝戲院（CineArt Cinema）觀看《李克寧木乃伊》（Lee Cronin's The Mummy）電影，但不滿2名女子在影院內大聲交談，以及電話不斷響起鈴聲。他上前勸阻，對方卻堅稱自己行為「無問題」，爭執之間他稱被對方潑水。雖然已即場報警處理，但樓主事後仍深感不忿。

港男不滿2名女子在影院內大聲交談，以及電話不斷響起鈴聲。（「threads＠tomato_hei」圖片）

港男不滿2名女子在影院內大聲交談，以及電話不斷響起鈴聲。（「threads＠tomato_hei」圖片）

觀眾上前勸阻 以粗口辱罵爆罵戰

從樓主上傳影片所見，他當時上前和其中1名戴口罩的婦人爭執，指責對方在公眾場所「淋水」，對方突然情緒激動，反指被樓主以粗口辱罵，未幾樓主爆粗斥「X你老X臭X」。女子反問：「你真係搞笑，我阿媽唔使俾人尊重㗎？」樓主再次出擊，「你老X使X人尊重」，女子則強調自己從來不以粗口辱罵別人，而同行的戴鴨舌帽女子則在旁勸她冷靜。

警到場調停 女子道歉兼需賠清潔費

樓主續指「成件事最好笑係話我講粗口無家教」，揶揄「佢哋家教一定係教佢哋入戲院傾偈同開聲撳電話」，又表示對方初時大聲堅稱自己沒有錯，待警員到場後，他分別詢問戲院職員和警察，皆被告知「戲院緊係唔可以喺電話度傾偈」。經警察介入調停後，女子最終道歉兼需要賠償清潔費。

樓主上前和其中1名戴口罩的婦人爭執，指責對方在公眾場所「淋水」。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

女子情緒激動，反指被樓主以粗口辱罵。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

女子情緒激動，反指被樓主以粗口辱罵。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

婦人同行、戴鴨舌帽的女子則在旁勸她冷靜，貌似表示毋須和樓主爭論。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

同場觀眾留言爆「惡行」 1句話更離譜

帖文引來同場觀眾留言，揭露2名婦人在現場「惡行」，「坐你後面好多行，雖然無真係聽到佢哋傾偈，但有目睹佢淋你水，邊個無品都一目了然嘅」，提出樓主如需證人，可以聯絡她。她又表示2名婦人初時「完主零歉意、聲大夾惡」，最印象深刻是聽到對方稱「嚟得戲院就預咗有其他人講嘢啦，你想靜就唔好嚟戲院」，批評對方惡人先告狀。

網民斥缺德：睇戲唔影響人係基本家教

不少網民斥責兩女缺德，「睇戲時唔傾偈唔影響人係基本家教」、「宜家啲人睇戲已經無晒睇戲禮儀」、「咁忙就唔好去睇戲啦！」、「咁X鍾意吹水嘅話，唔該你包場又或者自己買隻碟返屋企慢慢睇」、「成個電影業就係俾呢啲仆X搞彎晒，搞到我唔想入戲院睇戲」，並欣賞樓主仗義之舉，「潑水都係屬於普通襲擊罪」、「Ching做得好，呢啲咁自私嘅人係要（受）下教訓先知自己唔啱，縱容佢就會有下次」。

（threads＠shiaya_0）