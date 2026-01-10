優獸大都會2｜荷里活戲院女子盜錄近半小時　網民斥：搞軭電影業

在戲院無論拍攝還是錄影，均屬違法行為！有港男日前在戲院直擊1名女子盜錄，形容對方「成場戲錄咗差唔多半個鐘」，加上未有調暗手機螢幕燈光，他不滿看電影受滋擾，遂通知職員並發帖公審。



有網民批評女子行為，亦有人質疑樓主同屬違法，「佢犯法，你影相影到螢幕都係犯法」，卻有留言反駁，「樓主明顯沒有任何盜錄嘅犯罪意圖，並且有紀錄及告知戲院方處理」，認為兩者不能相提並論。



有觀眾在荷里活廣場的影藝戲院，發現有女子涉嫌盜錄近半小時。（「threads＠rogan_poon_1201」圖片）

荷里活廣場戲院 直擊女觀眾盜錄近半小時

該觀眾在threads帳號上傳照片，指於本周五（1月9日）下午1時40分，到位於鑽石山荷里活廣場的影藝戲院（CineArt Cinema）觀看《優獸大都會2》 （Zootopia 2）電影，期間發現坐其左側前方的女子涉嫌盜錄，形容對方「成場戲錄咗差唔多半個鐘」。

舉起電話對大銀幕 目擊者：香港版權條例已死

從樓主上傳照片可見，該名戴眼鏡的女子雙手舉起手機，將鏡頭對向影院內的大銀幕，而手機畫面顯示正在錄影中。由於她未有調暗手機螢幕燈光，樓主不滿被影響看電影，於是通知職員並在網上貼圖公審，感嘆「香港版權條例已死」。

樓主當時入場觀看優獸大都會2（Zootopia 2） 。（《優獸大都會２》劇照）

網民斥違法：香港電業俾你搞軭晒

有網民批評女子盜錄行為，「可以告佢，好似最高罰5萬？」、「我睇戲見有人唔知影相定錄影，我係會行埋去話佢嗰啲人」、「其實有咩好影？又唔係第一日上（映），又唔係有好精彩嘅橋段，就算影完都唔會再喺電話度睇返㗎啦」、「你走埋（去）同佢講：香港嘅電業就係俾你搞軭晒喇」。

樓主戲院拍照同違法？ 網民這樣看

有人質疑樓主同屬違法，「佢犯法，你影相影到螢幕都係犯法」，卻被其他網民駁斥，「如果post主係拍低做證據去報海關，呢個行為並不違法」、「樓主明顯沒有任何盜錄嘅犯罪意圖，並且有紀錄及告知戲院方處理，海關有網上報案或熱線，有需要提供證據以作跟進，相片、戲票日期時間、已通知戲院就係證據」。

戲院內盜錄可被罰款5萬元 以及監禁3個月

根據香港法例第544章《防止盜用版權條例》，任何人士嚴禁在戲院內拍攝及錄影，否則會被刑事檢控，最高可被罰款港幣5萬元，及監禁3個月。

任何人士嚴禁在戲院內拍攝及錄影，最高可被罰款港幣5萬元，及監禁3個月。（反戲院盜錄宣傳片截圖）

