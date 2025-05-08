內地女戲院撳電話！遭港婦喝罵委屈落淚：這人好mean　惹網民爭議

到戲院觀看電影時，使用手機時的聲音與光線可能會令其他觀眾不滿，而早前內地來港留學的女生在社交平台發文，指她在戲院未開場時使用電話，馬上被1名香港婦人斥責。不過她因為不懂粵語，所以在其後播放電影時，她再次看手機就惹怒對方，更被責備「聽不懂粵語可以不來看」，女生當場感到委屈而落淚，事後便發文訴苦，直指「這個香港人真的好mean（苛刻）」。



帖文惹來網民兩極看法，有人批評事主於戲院使用手機行為會擾人，「電影開場前明明就有提醒不能使用手機，是你自己沒注意」、「電影院這麼暗的地方，手機即使調到最暗也是很亮的」、「有急到必須看手機的就默默走出去看，處理完再回來」。不過亦有人覺得婦人反應過激，「看電影的時候因為手機靜音，偶爾看一下電話訊息有錯嗎？」、「你應該跟她說這麼點光都受不了可以包場啊，好好跟我說還能有商量，上來就開罵一定要罵回去啊」。



內地來港的女生於戲院內使用手機，因被港婦斥責感;到委屈而落淚，稱「這港人好mean」掀議。（示意圖／資料圖片）

內地女在戲院看手機 被港婦出言指責

「這個香港人真的好mean」，該名來港修讀碩士的內地女生早前在小紅書以「在電影院被人給罵哭了」為題發帖，指她當天和朋友到尖沙咀K11的戲院觀看電影，在電影開始前就被坐她後面的香港婦人「很大聲兇我」，她對此感到不解，詢問他人「電影如果沒開始，我是不是有看手機的自由？」。

事主雖不懂粵語：但感到濃濃的惡意

樓主當時因為沒有聽懂婦人粵語，所以於電影開場後仍斷斷續續地看手機，直至中途再被婦人大聲指責，旁邊有女生幫忙翻譯，指婦人意思是讓她不要再玩電話。樓主強調其後「我手機是靜音的」，而手機亮度則調至最暗模式，但仍被婦人指責「聽不懂粵語可以不來看」，因而感到委屈，指雖然聽不懂對方話語，但還是感到「濃濃的惡意」，忍不住落淚。

樓主對被婦人兩度喝罵感委屈，雖聽不懂對方粵語，還是感到「濃濃的惡意」。（《大力女子都奉順》劇照）

有人批評戲院使用手機確實擾人

帖文惹來兩地網民不同看法，有人批評事主於戲院使用手機確實擾人，「在看電影的時候有人在玩手機，確實很煩」、「電影開場前明明就有提醒不能使用手機，是你自己沒注意」、「看電影不用手機不是常識嗎？電影院這麼暗的地方，手機即使調到最暗也是很亮的」、「你這行為就算在內地也會讓人困擾，請你自重」、「有急到必須看手機的就默默走出去看，處理完再回來」、「你也說了你玩手機，而不是有緊急的訊息需要處理，在香港確實在影廳玩手機比較少見，入境隨俗吧」。

婦人出言指責舉動獲讚

有人亦支持婦人出言指責，「我要給你說的這個大媽頒獎旗」、「香港人不mean，香港人只是對不文明的行為mean」、「只是為人率直，而且會為自己爭取應有的權益，面對對自己不利的事會發聲」、「錯了就錯了，有認錯就行了，不要試圖踩那個正直的香港人」、「雖然她語氣可能不太好，但我們也學會了改正，被說兩句不會少塊肉，沒事」。

有人讚揚婦人出言指責，「雖然她語氣可能不太好，但我們也學會了改正」。（《我也是媽媽》劇照）

另一派看法：婦人態度過激

不過有留言覺得婦人表現過激，「你應該跟她說這麼點光都受不了可以包場啊，好好跟我說還能有商量，上來就開罵一定要罵回去啊。我不只罵回去，還要一直把手機開着，氣死她」、「她只是為了兇而兇，哪裏都有這樣的人，不要放心上」、「看電影的時候因為手機靜音，偶爾看一下電話訊息有錯嗎？」、「在內地電影院偶爾拿手機出來看的人多的去，也沒覺得影響我看電影，但是突然有人大聲罵人，我覺得很影響別人看電影」。

事主承認錯誤：以後一定改正

樓主事後編輯帖文並承認錯誤，指明白看電影時不應看手機，如果真的有必要使用手機，會選擇暫離戲院，或坐到最後一排座位，承諾「以後一定改正」。惟她就不明婦人為何在電影還沒開始前，便語氣兇惡指責她看手機，認為對方可以小聲提醒，甚或覺得對方大聲於戲院喝斥他人，「其實在另一種程度上也會影響別人的觀影體驗」。

（小紅書）