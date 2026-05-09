英皇戲院母親節優惠｜講我係你Mami送爆谷　網傳員工憂受辱惹熱議

適逢母親節，英皇戲院推出應節活動，觀眾只要於快閃期間向戲院職員說「我係你Mami」，即獲送爆谷一份，不少網民聯想起早年網傳惡搞麥當勞的廣告，指任何滿21歲男士於父親節到各間麥當勞分店向職員說「我係你老竇」即獲免費特別餐一份，一度被誤會是惡搞。



日前網上瘋傳自稱英皇戲院的員工在Threads發文，指公司未有事先詢問前線員工意願，擔心活動會引來部分客人「玩嘢」，改稱「我係你老X」，覺得具侮辱性，呼籲 網民「請大家幫幫手，盡量唔好去玩」。



帖文引起網民討論，「公司政策點解要問前線員工意願？」、「不如你話前線員工唔想做嘢，唔好幫襯英皇戲院」；惟有人認同該活動考慮欠周全，「返工，無錯係老闆話做乜就要做，但我返工唔代表要攞埋自己個老X出嚟俾人玩」。



英皇戲院推出母親節應節活動，觀眾只要於快閃期間向戲院職員說「我係你Mami」，即獲送爆谷一份。（照片由戲院提供）

英皇戲院推出母親節優惠 講「我係你Mami」即送爆谷

英皇戲院於5月7日在官方threads帳號貼出宣傳圖片，稱為慶祝母親節推出優惠活動，任何年滿1歲人士，於5月8至10日期間，到所有英皇戲院分店購買任何朱古力爆谷產品，並向職員說「我係你Mami」，即可免費獲得新口味爆谷試食1份。

網民聯想早年網傳惡搞麥當勞廣告 大讚戲院「識玩」

大多網民起初以為是惡搞圖片，事關想起早年網上曾流傳一張惡搞的麥當勞廣告，內容寫任何滿21歲男士，於父親節到各間麥當勞分店向職員說「我係你老竇」，即獲免費特別餐一份，當年不少人信以為真，未料惡搞成真事，紛紛大讚戲院「識玩」。

任何年滿1歲人士，於5月8至10日到英皇戲院分店購買任何朱古力爆谷產品，向職員說「我係你Mami」即可獲免費新口味爆谷1份。（「threads@emperorcinemashk」截圖）

疑前線職員發文 指公司事前未詢問員工意願

不過日前網上流傳1則自稱是英皇戲院員工發的帖文，表示「建議大家唔好去玩英皇戲院『我係你Mami』活動」，批評公司未有事前詢問前線員工意願，指在活動前一日才知情，其實大部分員工都不想參與，更質疑「無時間畀我哋去同公司溝通」，因此呼籲市民勿參與該優惠活動，惹來熱議。

疑英皇職員發文，批評公司推出優惠活動前未有事先詢問前線員工意願，「無時間畀我哋去同公司溝通」。（threads截圖）

網民質疑：公司政策要問員工意願？

有網民批評樓主「自視過高」，「公司政策點解要問前線員工意願？」、「啫係宜家老細要問准你意願先可以搞公司promotion？」、「公司出糧俾你，你完成個job duty，關意願咩事？」、「請問有咩公司推廣活動係員工會想參與嘅」，甚至被質疑是其他戲院「打手」，認為相關活動只是玩樂性質。

活動考慮欠周全？ 網民：好唔尊重員工和員工母親

惟有網民認同活動未考慮周全，「返工，無錯係老闆話做乜就要做，但我返工唔代表要攞埋自己個老X出嚟俾人玩，仲要母親節玩呢啲，好唔尊重員工和員工母親」、「有機會有啲員工媽媽過咗身呢？」、「將心比己，唔係個個聽到呢句都覺得ok」、「其實改一改字眼成件事就唔會咁Kam，例如『我愛我媽咪』或者直接講句『母親節快樂』」。

憂客人「玩嘢」變「我係你老X」

樓主及後補充，強調「完全唔關工作量事」，只因覺得公司推出優惠未有尊重員工和員工家人，直言「我哋聽到都覺得好唔舒服」，亦擔心部分客人會「專登嚟玩嘢拍片」，然後稱「我係你老X」，認為活動帶有侮辱性。樓主又稱，明白「公司政策唔需要問員工」，故有感即使向公司反映亦不會受理，無奈表示「公司唔肯stop呢個活動嘅時候，我哋唯一可以做嘅嘢，就係請大家幫幫手盡量唔好去玩」。

（threads＠anuwhns）