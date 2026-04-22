無品！婦人戲院大聲交談、電話狂響　觀眾勸阻被潑水　警到場調停

在戲院理應保持安靜，以免影響他人觀賞電影！但有港男在社交平台公審，指在戲院看戲時，同場有2名女子在影院內大聲交談和電話不斷響起鈴聲，他上前指責對方，兩人卻自覺「無問題」。雙方爭執期間更被他更被對方潑水，驚動警方到場處理。



有同場觀眾在帖文留言，指當時聽到2名女子表示「嚟得戲院就預咗有其他人講嘢啦，你想靜就唔好嚟戲院」，批評對方惡人先告狀，之後亦目睹樓主被「淋水」一幕。不少網民批評2名女子，「咁忙就唔好去睇戲啦！」又讚揚樓主仗義行為，「呢啲咁自私嘅人係要（受）下教訓先知自己唔啱，縱容佢就會有下次」。



有港男在戲院遇2名女子大聲交談以及電話鈴聲狂響，上前勸阻釀爭執，兼被潑水怒報警。（「threads＠tomato_hei」圖片）

戲院大聲交談、電話狂響 不滿被勸阻疑向觀眾潑水

「邊個屋企人同公司同事，自己認領啦」，該港男在threads帳號「tomato_hei」發帖，透露，他日前到鑽石山荷里活廣場的影藝戲院（CineArt Cinema）觀看《李克寧木乃伊》（Lee Cronin's The Mummy）電影，但不滿2名女子在影院內大聲交談，以及電話不斷響起鈴聲。他上前勸阻，對方卻堅稱自己行為「無問題」，爭執之間他稱被對方潑水。雖然已即場報警處理，但樓主事後仍深感不忿。

港男不滿2名女子在影院內大聲交談，以及電話不斷響起鈴聲。（「threads＠tomato_hei」圖片）

港男不滿2名女子在影院內大聲交談，以及電話不斷響起鈴聲。（「threads＠tomato_hei」圖片）

觀眾上前勸阻 以粗口辱罵爆罵戰

從樓主上傳影片所見，他當時上前和其中1名戴口罩的婦人爭執，指責對方在公眾場所「淋水」，對方突然情緒激動，反指被樓主以粗口辱罵，未幾樓主爆粗斥「X你老X臭X」。女子反問：「你真係搞笑，我阿媽唔使俾人尊重㗎？」樓主再次出擊，「你老X使X人尊重」，女子則強調自己從來不以粗口辱罵別人，而同行的戴鴨舌帽女子則在旁勸她冷靜。

警到場調停 女子道歉兼需賠清潔費

樓主續指「成件事最好笑係話我講粗口無家教」，揶揄「佢哋家教一定係教佢哋入戲院傾偈同開聲撳電話」，又表示對方初時大聲堅稱自己沒有錯，待警員到場後，他分別詢問戲院職員和警察，皆被告知「戲院緊係唔可以喺電話度傾偈」。經警察介入調停後，女子最終道歉兼需要賠償清潔費。

樓主上前和其中1名戴口罩的婦人爭執，指責對方在公眾場所「淋水」。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

女子情緒激動，反指被樓主以粗口辱罵。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

女子情緒激動，反指被樓主以粗口辱罵。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

婦人同行、戴鴨舌帽的女子則在旁勸她冷靜，貌似表示毋須和樓主爭論。（「threads＠tomato_hei」影片截圖）

同場觀眾留言爆「惡行」 1句話更離譜

帖文引來同場觀眾留言，揭露2名婦人在現場「惡行」，「坐你後面好多行，雖然無真係聽到佢哋傾偈，但有目睹佢淋你水，邊個無品都一目了然嘅」，提出樓主如需證人，可以聯絡她。她又表示2名婦人初時「完主零歉意、聲大夾惡」，最印象深刻是聽到對方稱「嚟得戲院就預咗有其他人講嘢啦，你想靜就唔好嚟戲院」，批評對方惡人先告狀。

網民斥缺德：睇戲唔影響人係基本家教

不少網民斥責兩女缺德，「睇戲時唔傾偈唔影響人係基本家教」、「宜家啲人睇戲已經無晒睇戲禮儀」、「咁忙就唔好去睇戲啦！」、「咁X鍾意吹水嘅話，唔該你包場又或者自己買隻碟返屋企慢慢睇」、「成個電影業就係俾呢啲仆X搞彎晒，搞到我唔想入戲院睇戲」，並欣賞樓主仗義之舉，「潑水都係屬於普通襲擊罪」、「Ching做得好，呢啲咁自私嘅人係要（受）下教訓先知自己唔啱，縱容佢就會有下次」。

（threads＠tomato_hei）