颱風巴威逼近　博物館巨型河馬遭「古法剝牙」　防風畫面笑翻網民

強颱巴威逼近，台南奇美博物館為防350kg河馬雕塑遭吹移，緊急用繩索固定。照片曝光後，繩索纏繞牙齒的模樣讓逾5千名網友笑翻，直呼根本是「嫲嫲拔牙」。



這件受矚目的河馬雕塑為藝術家陳奕彰創作的《河馬家族》5隻系列作品之一。該作品於2016年在台南奇美博物館《搖擺吧！動物們》特展首次亮相，原本分別放置在戶外園區的觀景碼頭與繆思湖面上，展覽結束後移至草坪供民眾欣賞。

奇美博物館為防止大風令河馬造型雕塑再度漂移，緊急以繩索加強固定這件藝術作品。（Facebook@美博物館 Chimei Museum）

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由於6月26日凌晨中南部降下豪雨導致園區淹水，這件重達350kg的河馬雕塑竟順著水流漂移約40米，越過木棧道躲進繆思湖裏。當時台南奇美博物館正舉辦「埃及之王」特展，引發網友熱議並笑稱是法老的神秘力量，甚至將情景比喻為電影「博物館驚魂夜」。

隨著強烈颱風巴威步步逼近，台南奇美博物館館方與藝術家陳奕彰團隊確認後，決定利用強韌繩索對河馬雕塑進行全身性加強固定，期望透過雙重保險防範強風暴雨再度造成漂移。館方表示，將密切留意即時氣象資訊，隨時做好園區內各項藝術裝置的安全調度，經評估後河馬已做好萬全防颱準備，應該不會再次亂跑。

然而防颱照片曝光後卻徹底歪樓，因繩索恰好牢牢繞過大河馬張開的嘴巴與牙齒，畫面宛如傳統民間用繩索綁住牙齒、另一端綁門把的拔牙偏方。貼文吸引超過5000名網友朝聖按讚，紛紛留言笑稱：

「看圖片差點報警」

「颱風會不會幫他拔牙惹」

「另一邊要綁在門把上，然後用力關門！」

「別騙人了這......是要拔牙吧！」

「這樣算不算虐待動物啦哈哈」



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