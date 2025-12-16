馬鞍山大媽公屋走廊燒衣！男住客勸阻被嗆：多事　拍照後這樣投訴

大埔宏福苑發生五級大火，造成逾百人死亡，大眾即時提高防火意識。有男網民在網上發相，指在馬鞍山頌安邨寓所的走廊位置，發現有女街坊在燒街衣，弄到整條走廊「都係煙又攻鼻」，他阻止燒衣時，女街坊卻大聲夾惡地鬧他「多事」。樓主於是拍下照片，並向管理員作出投訴，「好快扣滿15分就終止租約，到時你就祖先保佑有新屋住！」。



不少網民直斥女街坊行為不對，形容她是「自私L」、「行多幾步去樓下燒都懶，喺走廊燒又有臭味又大灰周圍飛」。



樓主發現大媽在住所走廊燒街衣，並冒出白煙。（「公屋討論區-香港facebook群組」圖片）

有男網民在Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」發相，指在頌安邨寓所的走廊，有大媽在燒街衣發出濃煙。樓主阻止有關行為，但大媽不但未有理會，反而作出反擊，「話我多事，燒咁多年都冇人投訴」。樓主不忿於是拍下照片，向管理員投訴「影相作證扣你7分...好快扣滿15分就終止租約，到時你就祖先保佑有新屋住！」。

網民鬧：好危險架

帖文引來不少網民熱議，「自私L」、「叫佢七街燒啦，唔好喺走廊燒，好危險架」、「之前都有人在走廊燒嘢，管理員見到都冇乜理會」、「5知死字點寫？」、「拎桶水去淋X佢話洗地」。

屋邨大廈的走廊、梯間等公共空間，一律禁止燃燒冥鏹。（Facebook專頁「房委會 - 公屋人情風貌」圖片）

有網民指「我隔離嗰個直頭喺門口燒添」、「我阿媽因為擔心比人投訴，直情係屋企關門燒，牆都燻黑曬」有人建議「第一時間拍片證明大煙，然後打爛火警鐘，落樓即刻999，話懷疑火警」。

公屋公共空間燃燒冥鏹違反租約條例

房委會曾在社交平台發文表示，「屋邨大廈入面嘅走廊、梯間等公共空間，一律禁止燃燒冥鏹，以免過程中產生嘅灰燼或濃煙，觸發火警警報。有關做法不但影響其他住户，仲可能會違反租約條例，有機會被終止租約及收回單位㗎！」。