阿伯後樓梯燒衣拒保安淋熄火種　女住客怒公審：咁大教訓你都唔聽

大埔宏福苑發生五級大火，造成逾百人死亡，讓不少人提高防火意識。有女網民拍到住所後樓梯，有阿伯在燒街衣，她指十分危險涉違法，出言阻止，「法例規定唔可以係大廈燒衣架，而當時保安亦在旁手持水桶想淋熄火種，雖然阿伯表示「唔燒喇」，但大聲阻止保安淋熄化寶桶內的火種，女網民發出最後警告，「有晒影片我真係會報警，你再咁樣，有咁大教訓你都唔聽」。



不少網民鬧爆「如果我見到，一定會報警。呢種人唔畀教訓佢，遲早佢會畀個更大教訓你」。



女住客拍到住所後樓梯有阿伯在燒街衣。（Threads影片截圖）

片主出言阻止不果，阿伯更拒絕保安淋熄火種。（Threads影片截圖）

阿伯表示「自己睇住」而拒絕弄熄火種。（Threads影片截圖）

阿伯表示「自己睇住」而拒絕弄熄火種。（Threads影片截圖）

影片在網上瘋傳。從影片可見，有女住客發現街坊阿伯在後樓梯燒街衣，欲阻止對方免生意外，女住客罵他「法例規定唔可以喺大廈燒衣㗎，你再係咁我真係報警」，而管理員亦在旁手持水桶準備，不過阿伯不理繼續，女住客續說「仲要行開頭先」，阿伯反駁「我睇住佢燒㗎」，女住客：「法例唔容許，就算睇住都唔可以」，此時，阿伯揚手表示「唔燒喇，唔燒喇」。

女住客阻止阿伯後樓梯燒衣不果

在旁管理員想用水桶撲滅火種，「我幫你淋熄返佢」，但遭阿伯大聲拒絕「唔好淋熄佢」。女住客再罵：「你唔好大聲對管理員，我有晒影片我真係會報警，你再咁樣，有咁大教訓你都唔聽」，阿伯用鐵枝撩撥火種等待熄滅，管理員表示會確保火種全熄才離開。

片主警告阿伯若再這樣做便會報警。（Threads影片截圖）

不少網民斥阿伯離譜，更表示應即時報警。（Threads影片截圖）

影片引來不少網民留言批評：「個保安太友善，但都明白你女士一位好難X到個啊叔收X」、「佢都幾醒目喎！開住防火門嚟燒，驚死啲煙入唔到人哋間屋，住你隔籬真係多謝晒」、「呢種人會恃老賣老，對咩法例規定係聽唔入耳嘅，直接講我報警就會罰你幾皮嘢阿伯可能仲好」、「教科書式廢老」。

網民籲報警

有網民認為要立即報警，「如果我見到，一定會報警。呢種人，唔畀教訓佢，遲早佢會畀個更大教訓你」，有人則指家中老人家發生驚險才改，「我屋企有長輩以前都係咁，佢好虔誠亦都好信呢啲鬼神嘢嘅，但未有大埔單嘢之前，幾年前都明白後樓梯生火其實好危險之後，(e.g.一堆衣紙突然飛出桶)，都改落樓下公用化寶爐度燒，唔係話唔尊重傳統文化，但人係要識變通」。