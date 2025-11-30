燶味攻入屋！住客單位門外燒衣仲咁做　街坊怒公審：仲喺度燒衣？

【大埔宏福苑5級火】大埔宏福苑11月26日發生五級大火，至今造成逾百人死亡，令全城關注火警問題。有香港女子在網上投訴，指今早（11月30日）清晨聞到燶味而醒來，後樓梯有煙攻上來，擔心發生火災，詎料原來是有人在單位門外的電梯口燒街衣，更打開了防煙門，她拍下情況便向管理員投訴，大罵該戶人行為自私離譜，「XKLX而家咩時候仲喺度燒衣」、「你要燒就落街，你自己就開住道門燒，其他人就要焗住聞你啲煙味」。



不少網民也批評極危險，「防煙門大開係咩玩法」、「仲要喺後樓梯燒，一個大吉利市走火警成條梯唔用得」。



樓主被燶味攻醒，走到後樓梯找來源。（Threads@moonlalav影片截圖）

發現樓下住客在單位門外燒衣，並打開了防煙門。（Threads@moonlalav影片截圖）

濃煙及燶味攻入樓主的家，於是向管理員投訴。（Threads@moonlalav影片截圖）

有香港女子在Threads上發文，指11月30日清晨6時，被母親突然叫醒「聞到浸燶味」，她一出房間便聞到「超大浸燶味」。因為大埔火災令她提高警覺，她便打開後樓梯門查找燶味來源，「行落咗兩步啲煙已經湧緊上嚟，10秒啲煙已經去到我哋廚房，朦朦地，所以我同媽咪就行落去，我喺前面攞住部手機影住，落咗兩層XKLX而家咩時候仲喺度燒衣」。樓主續說，「影一影低我就上返去，個女人發現咗有人影，佢甚至跟埋我哋上嚟，不過我哋行得比較快，懷疑佢係想睇下邊個影佢，我覺得做人唔係咁囉，尤其啱啱先至發生咁大件事」。

樓主發現有住戶在大廈內燒衣 向管理處投訴

樓主又指大廈有人燒街衣「唔止一次半次」，「係就算之前係唔係佢，又或者最近有冇發生咁大件事都好，都唔應該喺大廈裏面燒街衣」，樓主於是向管理處投訴，「但係完全一啲用都冇，因為佢哋根本都唔驚，人品咁X差，一啲人性都冇，拜佛都冇用啦X你個街」。樓主又認為，「你要燒就落街，你自己就開住道門燒，其他人就要焗住聞你啲煙味」。

樓下單位有人在門外燒衣。（Threads@moonlalav影片截圖）

樓主指樓下單位的人發現了她後跟住她上樓。（Threads@moonlalav影片截圖）

帖文引來不少網民怒罵，「仲要喺後樓梯燒，一個大吉利市走火警成條梯唔用得」、「防煙門大開係咩玩法」、「佢咁開住防煙門係唔得，可以報消防」、「報警啦，有你條片拉得」，樓主回應「因為今次都已經同咗管理處講，如果下次又發生多一次嘅話我哋一定報警」。

網民籲報警 分享恐怖經歷

有網民也有同樣經歷，「上個月我隔籬屋好似半夜燒燶嘢，佢就咁打開個大門，啲燶味成條走廊都係，冇響警鐘，不過就傳咗入我屋企...成個走廊全部都係煙，打落去樓下管理處話會搵人上嚟睇啦，但係都冇人理，嗰陣已經凌晨三點，行咗出去搵下邊度起火定係邊度燒燶嘢，望到隔籬屋個廚房燶咗，唔明點解佢唔call消防，搞到成層全部都係煙，真係想XX佢」、「我有個鄰居最鍾意喺我隔籬後樓梯燒衣，仲要一年幾次，真係喺正我屋企隔籬！又食煙，不過嘈完佢就冇再燒啦！呢啲人真係自私到震」。

（Threads@moonlalav）