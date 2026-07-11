夏蘭特曾自嘲「唔多睇書」　被封魔人布歐卻買挪威最貴古書送家鄉

2026年世界盃已進入8強賽事，其中最觸目的前鋒，肯定是效力英超球會曼城的挪威籍球員夏蘭特（Erling Haaland），他在球場上屢建奇功、被球迷戲稱為「魔人布歐」。不過，曾自嘲「唔多睇書」的夏蘭特，原來曾在球場外作出比入波更具歷史意義的文化善舉──他於去年的一場拍賣會上，與爸爸艾夫夏蘭特（Alf Inge Haaland）合共斥資130萬挪威克朗（約104萬港元），買下挪威歷史上最昂貴的國寶級古籍《Heimskringla》（世界之環），並將其捐贈予家鄉拜尼所在的蒂梅市鎮（Time Municipality）圖書館，而他開出的「條件」更是充滿大愛，讓人看到他感性的一面。



2026年7月7日，社交媒體Instagram一個名為hidden.ny的用戶發布貼文，上傳了一系列把挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）拿來和「魔人布歐」作比較的圖片。該貼文最終獲夏蘭特本尊回應。（IG@hidden.ny）

夏蘭特的爸爸艾夫夏蘭特曾是曼城球員。（GettyImage）

夏蘭特與爸爸感情要好，父子合共斥資130萬挪威克朗（約104萬港元），買下挪威歷史上最昂貴的國寶級古籍《Heimskringla》（世界之環）送給家鄉圖書館。（IG圖片）

夏蘭特與爸爸感情要好，父子合共斥資130萬挪威克朗（約104萬港元），買下挪威歷史上最昂貴的國寶級古籍《Heimskringla》（世界之環）送給家鄉圖書館。（IG圖片）

夏蘭特父子斥資130萬 買下挪威「文明根脈」

這本名為《Heimskringla》的古籍，最初由13世紀冰島歷史學家斯諾里·斯圖魯松（Snorri Sturluson）所著，記載了維京時代挪威歷代國王的事蹟，被學界視為研究維京時代歷史與神話的極重要文獻，堪稱挪威文明的歷史根脈。

父子匿名競投古書

該書於去年12月在一場拍賣會上出現，是1594年由丹麥學者Mattis Størssøn翻譯並印刷的版本，由挪威商人兼藏書家約翰·弗雷德里克·奧德菲爾（Johan Fredrik Odfjell）釋出並成功拍出，成交價為130萬克朗（約104萬港元）。據悉，這不僅是挪威史上成交價最高的書籍，更是該版本全球僅存的唯一完好的副本，由於買家是透過電話匿名競投，故身分並未有公開。

夏蘭特向他的家鄉捐贈了挪威歷史上最昂貴的國寶級古籍《Heimskringla》（世界之環）。（Time Municipality）

至今年3月，夏蘭特的家鄉蒂梅市鎮（Time Municipality）官方發布新聞稿，才正式對外確認這名神秘買家正是夏蘭特父子。

《Heimskringla》記載了維京時代挪威歷代國王的事蹟，被學界視為研究維京時代歷史與神話的極重要文獻，堪稱挪威文明的歷史根脈。（Time Municipality）

無償捐贈唯一條件：必須公開展示啟發青年

夏蘭特在處理這件國家級文物時展現出極其細膩的心思，他將這本珍貴孤本捐贈給自己成長的家鄉——布呂訥（Bryne）所在的蒂梅市鎮（Time Municipality）圖書館，夏蘭特對是次捐贈提出了唯一的條件，是書籍必須公開展示，讓所有市民都能免費、自由地參觀與閱讀。

《Heimskringla》記載了維京時代挪威歷代國王的事蹟，被學界視為研究維京時代歷史與神話的極重要文獻，堪稱挪威文明的歷史根脈。（網上圖片）

夏蘭特表示，希望這本書能永遠敞開，讓家鄉的孩子們讀到祖先的故事：「當你能從書本中認出自己熟悉的人物和地方時，就更容易對閱讀產生共鳴。書籍能讓更多人有機會擁有遠大夢想，看見新可能並找到自己的路。」

夏蘭特和市長沃爾松（Andreas Vollsund）在辦公室。（（Time Municipality））

現代維京人的文化傳承

在國際足壇，夏蘭特常被球迷與媒體冠以「現代維京人」的稱號，以形容他強悍的體格與無畏的球風。此次他自掏腰包買下記錄維京先祖歷史的古書並回饋家鄉，被不少國外網民盛讚：「這是一件比在歐聯入球更值得被歷史記住的事。」

夏蘭特與家人大合照。（IG圖片）

（綜合）

其他報道：比夏蘭特更像夏蘭特！爺爺現身餅印樣掀熱議 網民：家族基因強大

世界盃2026正進行得如火如荼，當中人氣最火紅的球星莫過於英超曼城隊的挪威國腳夏蘭特（Erling Haaland，又譯哈蘭德），被譽為「入球機器」的夏蘭特除了球技了得，他早前成為內地涼茶品牌王老吉的全球代言人，片中「魔改」洗腦式打氣歌，再配上可愛表情，最後由本尊用咬字奇特的普通話唸出經典口號：「怕上火，喝王老吉」，影片瞬間爆紅。而他為美的電器做代言人，孭洗衣機做特訓，爆笑影片同樣成為話題。



除了惡搞圖之外，夏蘭特近日再次引來熱議，今次涉及另一名主角，就是他的爺爺！夏蘭特祖父親身觀賽為孫仔打氣，被場內攝影師捕捉到，只見從金色頭髮、深邃五官至招牌表情，爺孫簡直是「同一個餅印」，所以惹來球迷哄動，甚至形容爺爺的樣子「比夏蘭特更像夏蘭特」。



夏蘭特祖父親身觀賽為孫仔打氣，被場內攝影師捕捉到，被指爺孫是「同一個餅印」。（網上圖片）

網民笑言：老年版夏蘭特

爺孫外貌同出一轍，意外令夏蘭特爺爺爆紅，網民討論熱度可以媲美夏蘭特精彩入球表現。許多網民笑言爺爺「比夏蘭特更像夏蘭特」、「家族基因強大」、「老年版夏蘭特」、「夏蘭特家族女性成員係咪都係咁嘅樣？」。

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