九巴大媽1人霸3座！放物件兼用對面位晾腳　貼多塊膠布網民恐播毒

人乘搭公共交通工具時，切勿霸佔座位及做出缺德行為！有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載1張照片，顯示有大媽乘搭九巴時，坐在下層最後一排，將個人物品擺放到鄰座，然後除下運動鞋，雙腳沒穿襪子晾在對面座位，右腳貼上4塊膠布，包括2隻腳趾纏了膠布。



大媽坐在巴士下層最後一排，將個人物品擺放到鄰座，然後除下運動鞋，雙腳沒穿襪子晾在對面座位。（Facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

右腳貼膠布 網民擔心有傳染病

樓主在帖文表示「好想踢佢對鞋落車，可惜唔夠膽」，大量網民留言指「着鞋唔着襪，一定好臭」、「踢埋個人落車好啲」、「腳趾貼上幾片膠布又放在對面位，唔衛生又缺德，如果腳趾有傳染病毒，下一個坐下恐防感染」、「隨時有腳癬，唔好掂」、「有冇灰甲㗎？灰甲會傳染喎」。

大量網民指「着鞋唔着襪，一定好臭」、「隨時有腳癬，唔好掂」、「有冇灰甲㗎？灰甲會傳染喎」。（《九品芝麻官》截圖）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

城巴不准乘客將腳放在座椅上

至於城巴亦有同類要求，根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

（Facebook群組「馬路的事討論區」）

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有什麼比晾腳放到1個座位上更差？就是一口氣把雙腳晾放到2個座位上！本港有男生在Facebook群組「深水埗街坊會」上載1張照片，可見1名大叔身穿紅色短袖上衣和淺啡色短褲，戴上鴨舌帽和背着斜孭袋，坐在九巴上層最後一排中間位置，該座位對着通道，他脫下淺色洞洞鞋（窿窿鞋），繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。當時大叔雙手交叉抱在胸前，頭部側向一邊，相信正在閉目休息，狀甚舒適，而附近沒有其他乘客。



中年男坐在九巴上層最後一排中間位置，脫下淺色「窿窿鞋」，繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

樓主笑言中年男「姿勢100分」，許多網民同樣笑言「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。（《大內密探零零發》截圖）

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