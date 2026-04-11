內地SBTI人格測試一夜爆火！MBTI已過時？　全網變尤物、廢物…

4月9日晚，「SBTI人格測試」在內地社交平台一夜爆火，相關話題甚至衝上多個微博熱搜。該人格測試號稱「MBTI已經過時，SBTI來了」，測試結果有酒鬼、尤物、廢物等。SBTI的測試的創作者表示，初衷是希望勸誡一位朋友戒酒，又指該測試是好玩為主，沒辦法很好平衡娛樂和專業性。



「SBTI人格測試」頁面。（網絡）

SBTI多個相關話題登上微博熱搜。（微博）

SBTI人格測試

什麼是SBTI？

SBTI全稱「Silly Big Personality Test」，創建者公開表示，該測試初衷是希望勸誡一位愛喝酒的朋友戒酒。她稱，測試中有個「酒鬼」（DRUNK）人格，是專門為那位朋友設置的。作者還特別設置了「憤世者」標籤，並在測試結束後向所有參與者致歉：「由於作者的人格是憤世者，所以平等地攻擊了各位，在此抱歉！」

創建者公開表示，該測試初衷是希望勸誡一位愛喝酒的朋友戒酒。（bilibili）

不再是「主人公」「調停者」 而是「死者」「送錢者」

該網站上寫着「MBTI已經過時，SBTI來了」，吸引大量網民加入測試。與MBTI不同，SBTI的風格更為幽默，共有31道選擇題，題目與回答的設置為日常生活情境，如「在電梯遇到討厭的同事」「便秘坐在馬桶上很難受怎麼辦」，甚至包含「此題無題目，請憑直覺盲選」等。

SBTI測試的題目選項風格較幽默。（網絡）

據了解，「SBTI」目前共有26種人格類型。（網絡）

據了解，「SBTI」目前共有26種人格類型，用戶會測出裝死者（ZZZZ）、尤物（SEXY）、行者（GOGO）等標籤。

這些標籤的含義也與內地年輕人的自我定位相符，例如：

嗎嘍（MALO）是廣大打工人的縮影，覺得自己是人生副本裏的一隻猴子，面對內捲，他們不反抗、不焦慮，主打情緒穩定。

送錢者 (ATM-er)不一定真的發紅包，但永遠在「支付」，支付耐心給沒禮貌的朋友，支付精力給沒意義的工作。

死者（DEAD）是虛無主義大師，對萬事萬物都沒興趣，唯一的夢想是原地消失，實現精神上的徹底躺平。

+ 3

網民們測試完紛紛評論「好準」「感覺跟MBTI是對應的」，測試結果一度刷屏社交網站和朋友圈。

9日晚，由於大量網民湧入網站，網頁曾崩潰。10日凌晨，創作者發佈了新的超連結，同時強調「後續會慢慢完善修改，好玩為主，不要用於營利。」