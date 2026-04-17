你能不能讓另一半非常信任你？7條問題揭露他隱藏在心底的傷痛
撰文：星座屋
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大部分人的內心都是會有一些傷痛，但是這些傷痛是不願意告訴別人的，這些秘密隱藏在內心等待有一天遺忘在深處不願想起。
想知道他的內心隱藏了怎樣的創傷嗎？快來測一測吧！
1. 你是不是一個會幫助他人的人
是→2
不是→3
2. 你會不會討厭經常被人提起自己的糗事
會→3
不會→4
3. 你是不是一個會跟他人攀比的人
是→4
不是→5
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4. 你是不是一個對自己要求比較高的人
是→5
不是→6
5. 你會不會跟他傾訴自己的心事
會→A
不會→6
6. 你能不能讓他非常信任你
能→B
不能→7
7. 你會不會為了他去犧牲一些東西
會→C
不會→D
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答案解析:
A. 他隱藏了過去的傷痛
他是一個性格比較豁達的人，性格比較開朗凡事喜歡向前看，所以這些過去的傷痛就被他隱藏起來了。過去了就過去吧，想方設法讓自己遠離傷痛，不過有時候還是躲不掉。
B. 他隱藏了生活上的傷痛
他是一個內心比較自卑的人，平時也不是很喜歡跟人交流，這是因為他還沒有走出來一些生活帶給他的傷痛，習慣了隱藏自己，因為他覺得這個世界不能被他信任。
C. 他隱藏了愛情的傷痛
他是一個和在乎愛情的人，在愛情上他最看重的就是兩個人能否坦誠，能否給自己信任。他雖然談過幾段的戀愛，但是他依舊沒有得到自己想要的愛情，受傷的都是他。
D. 他隱藏了學習上的傷痛
讀書無用論已經不適合現在的社會發展了，他想要學習想要繼續進修自己的學歷，但是他比較多的時候是真的學不進去。他有讓人羨慕的東西，但是學習是他的痛。
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