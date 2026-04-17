你能不能讓另一半非常信任你？7條問題揭露他隱藏在心底的傷痛

大部分人的內心都是會有一些傷痛，但是這些傷痛是不願意告訴別人的，這些秘密隱藏在內心等待有一天遺忘在深處不願想起。



想知道他的內心隱藏了怎樣的創傷嗎？快來測一測吧！

示意圖（《她和她的她》劇照）

1. 你是不是一個會幫助他人的人

是→2

不是→3



2. 你會不會討厭經常被人提起自己的糗事

會→3

不會→4



3. 你是不是一個會跟他人攀比的人

是→4

不是→5



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4. 你是不是一個對自己要求比較高的人

是→5

不是→6



5. 你會不會跟他傾訴自己的心事

會→A

不會→6



6. 你能不能讓他非常信任你

能→B

不能→7



7. 你會不會為了他去犧牲一些東西

會→C

不會→D



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答案解析:

A. 他隱藏了過去的傷痛

他是一個性格比較豁達的人，性格比較開朗凡事喜歡向前看，所以這些過去的傷痛就被他隱藏起來了。過去了就過去吧，想方設法讓自己遠離傷痛，不過有時候還是躲不掉。

B. 他隱藏了生活上的傷痛

他是一個內心比較自卑的人，平時也不是很喜歡跟人交流，這是因為他還沒有走出來一些生活帶給他的傷痛，習慣了隱藏自己，因為他覺得這個世界不能被他信任。

示意圖（《不夠善良的我們》劇照）

C. 他隱藏了愛情的傷痛

他是一個和在乎愛情的人，在愛情上他最看重的就是兩個人能否坦誠，能否給自己信任。他雖然談過幾段的戀愛，但是他依舊沒有得到自己想要的愛情，受傷的都是他。

D. 他隱藏了學習上的傷痛

讀書無用論已經不適合現在的社會發展了，他想要學習想要繼續進修自己的學歷，但是他比較多的時候是真的學不進去。他有讓人羨慕的東西，但是學習是他的痛。

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