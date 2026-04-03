狗狗叼手挽袋尾隨主人過馬路　疑被途人踢跌袋　無助樣惹網民憐愛

狗狗雖然乖巧，但主人也要記得繫上狗繩！近日網上流傳影片，有狗狗叼着1個手挽袋乖乖尾隨男主人過馬路，惟其間人多擠迫，狗狗的袋疑被途人踢到掉在地上，於是十分無助地看了看主人，發文者為狗狗發聲：「邊個衰人踢跌佢個袋！」



不少網民讚賞狗狗為主人叼袋十分乖巧及可愛，又說「佢嗰下好唔開心呀」、「拍片者不救」、「好想護送佢」。有網民則提醒主人應該繫上狗繩，「狗仔雖然跟得主人好貼/好乖又得意，不過都建議拖返繩，因為意外嘅嘢冇人會知幾時發生，呢個係對自己愛犬嘅責任」，另有多名網民分享在各處見過同1隻狗狗的照片及影片。



根據香港法例，狗主攜帶大型狗隻（體重達20公斤或以上）進入或留在公眾地方時要用1條長度不超逾2米的狗帶牽引，否則一經定罪可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁3個月。不過狗主可參與由漁護署舉行的「大型狗隻豁免規管考試」（俗稱「甩繩牌」），所有通過豁免考試的大型狗隻進入或留在公眾地方時，其頸圈或胸帶必須帶上有關徽章。



近日網上流傳影片，有狗狗叼着1個手挽袋乖乖尾隨男主人過馬路。（Threads@zenockk）

有網民於Threads發文發片大呼：「邊個衰人踢跌佢個袋！」影片見到該隻狗狗站在行人路等過馬路，面前放有1個手挽袋，轉綠燈後，穿淺藍色上衣的男主人扭頭叫喚狗狗跟着走，狗狗立即叼起手挽袋尾隨。惟其間人來人往，狗狗的袋疑被途人踢到，快到達對面行人路時，手挽袋掉在地上，狗狗無助地看了看主人，主人亦有回望，影片就此完結。

狗狗叼手挽袋尾隨主人過馬路超可愛

網民笑說，「好可愛的小助手」、「唔小心都唔可以踢跌完就走㗎嘛！小朋友慘慘」、「好可愛，不過路過嘅人應該都唔係有心，可能估唔到有隻狗狗咬住個袋過馬路咁搞笑」、「快啲幫佢執返！」。

狗狗叼着1個手挽袋乖乖尾隨男主人過馬路。（Threads@zenockk）

狗狗叼着1個手挽袋乖乖尾隨男主人過馬路。（Threads@zenockk）

網民提醒要繫狗繩：出事唔好喊又怨天尤人

有網民則提醒主人應該繫上狗繩，「過馬路又唔拖繩，又掛住睇電話，隻狗俾人踢咗個袋，企喺馬路嗰度佢都冇即時幫佢，其實都好危險，個主人唔知繼續行嘅話咁咪會隻狗仔一路企喺原地」、「鬧市又唔上繩，狗狗乖係一回事，但到時真係出事真係唔好喊又怨天尤人」、「個人認為主人應該拖繩，這樣對狗狗好唔安全，亦擔心會有啲人怕狗，被投訴就唔好啦」。

其間人多擠迫，狗狗的袋疑被途人踢到掉在地上。（Threads@zenockk）

狗狗十分無助地看了看主人。（Threads@zenockk）

不少網民分享見過同1隻狗狗的照片及影片

不少網民留言分享在各處見過同1隻狗狗的照片及影片，拍到狗狗叼着袋下樓梯、過馬路、進商場，以及放下手挽袋原地等待主人。

有網民表示，「我上次喺旺角都見到，紅燈就放低個袋，綠燈就拎返起」、「我都有見過！係狗狗自己想拎袋，個主人一拎佢個袋，佢就吠」。有網民則說「成日喺旺角太子一帶見過佢，感覺佢主人想show off（炫耀）佢隻狗多啲，有時人來人往都唔多理隻狗」。

有網民拍到狗狗叼着手挽袋下樓梯。（Threads@charlotteching428）

有網民拍到狗狗叼着手挽袋下樓梯。（Threads@charlotteching428）

狗主帶大型狗隻出街不繫狗繩有什麼刑罰？

根據香港法例第167D章《危險狗隻規例》第9（1）條，任何人不得安排、容受或准許任何大型狗隻（體重達20公斤或以上）進入或留在公眾地方，除非該狗隻是被人用一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引的；或該狗隻是用一條長度不超逾1.5米的狗帶以不會對公眾及動物的安全以及該狗隻的福利構成危險的方式穩妥地縛在固定物體上的。任何人違反第（1）款，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款（2.5萬元）及監禁3個月。

有網民表示，「我都有見過！係狗狗自己想拎袋，個主人一拎佢個袋，佢就吠」。（Threads@dhyixogogc）

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狗主可為大型狗隻考甩繩牌？考試有什麼內容？

根據漁護署網頁資料，若狗主相信所飼養的大型狗隻訓練有素，並希望狗隻可以在不受狗帶牽引的情況下運動，可參與「大型狗隻豁免規管考試」，漁護署會在每年舉行數場考試。

考試分為「性情評核」及「控制能力評核」，「控制能力評核」分為「與沒有狗帶牽引的狗隻一起行走」、「遇到陌生人」、「召回狗隻」、「遇到用狗帶拖着狗隻的陌生人」4個部份。

漁護署均會對所有通過豁免考試的大型狗隻發出1個徽章及1張證明書。根據香港法例，該狗隻在進入或留在公眾地方時，其頸圈或胸帶必須帶上有關徽章；否則，狗主便須遵從第167D章《危險狗隻規例》第9（1）條管制該狗隻。

所有通過「大型狗隻豁免規管考試」的狗隻，會獲漁護署發出1個徽章。（小紅書圖片）

（Threads@zenockk / 漁護署）