福建老婦腰痛2年「脊髓擠滿千條寄生蟲」　醫：手術像湯裡撈麵條

吃野味、信偏方，小心寄生蟲「侵骨蝕髓」！福建省一名57歲的李姓女子，過去兩年因反覆腰腿劇痛奔走各大醫院，甚至一度被懷疑罹患中樞神經系統腫瘤。今年初她的病情急速惡化、四肢無力，陷入幾近癱瘓的絕境。經醫療團隊詳細追查，懷疑其遭到寄生蟲感染，最終在長達10小時的手術中，從其脊髓內清除出上千條白色寄生蟲，確診為「歐猬疊宮絳蟲」感染。



誤當神經腫瘤治兩年 症狀惡化幾近癱瘓

據《福州日報》報導，李女早在兩年前就出現嚴重的腰痛與腿痛，在當地醫院接受檢查時，影像學結果一度指向「中樞神經系統腫瘤」。然而，由於病變部位與神經組織嚴重黏連，當時的首次手術僅能進行局部減壓與活檢，未能查明真正病因。李女術後症狀雖短暫緩解，但受限於經濟條件，後續並未再進一步追蹤。

醫療團隊近10小時清除上千條寄生蟲（慎入）：

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今年初，李女的劇痛再度復發。在接受了兩個月的對症治療後，她體內的神經系統遭到進一步破壞，逐漸發展為四肢無力、行走困難，生活完全無法自理，呈現接近癱瘓的狀態。

手術難度極高 如同在湯裡撈麵條

再次入院後，醫療團隊摒棄先前的腫瘤假設，詳細追問其過往的生活習慣與病史，高度懷疑是寄生蟲作祟。隨後，醫療團隊為李女安排了脊髓手術。主刀醫生形容，打開脊髓後的畫面令人震驚，密密麻麻的寄生蟲與神經緊密交織，清除過程「如同在湯裡撈麵條」。醫療團隊必須在不損傷周圍脆弱神經組織的前提下，小心翼翼地將寄生蟲逐條取出，整場手術整整耗時10個小時。

經實驗室檢測確認，從李女脊髓中清出的是「歐猬疊宮絳蟲（Spirometra erinaceieuropaei）」，這是一種臨床上相當罕見的寄生蟲，過去多見於歐洲，但近年在內地南方地區的病例有上升趨勢。

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術後投藥肌力大恢復 醫呼籲：拒絕生水野味

所幸在歷經驚險手術並配合特效驅蟲藥物治療後，李女的恢復情況相當良好。她的肌力已從入院時近乎癱瘓的1至2級，大幅恢復到接近正常的4級，目前已能在旁人的攙扶下重新站立行走。

醫師提醒，民眾切勿生食未煮熟的蛙類、蛇類及黃鱔等野生動物，並應絕對避免飲用生水。此外，民間流傳以「生蛙肉外敷傷口」清熱解毒的偏方，極易導致寄生蟲直接鑽入人體。若民眾出現不明原因的神經症狀、皮下不明腫塊或眼部異常疾病，就醫時應主動告知野生動物接觸史或生食習慣，以利醫療團隊第一時間精準診斷治療。

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