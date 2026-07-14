娶「完美人妻」連奶奶都激讚　人夫卻發文嫌「有臭味」遭網民鬧爆

惱人的口臭問題，竟成為破壞婚姻美滿的殺手！有網友在Facebook社團「靠北婚姻－暢聊婚姻大小事」發文分享，自己的妻子長相漂亮、身材姣好，連奶奶都讚譽有加，堪稱人人稱羨的完美人妻，唯獨長期散發濃烈口腔異味，讓他大呼受不了。



然而，這番言論曝光後，反遭大批網友群起撻伐。事實上，維持清新口氣的方法眾多，醫師更直指高達8成的氣味來源並非牙齒，學會正確清潔習慣與尋求專業醫療協助，才能真正解決難言之隱。

示意圖（Unsplash@光术 山影）

完美人妻為何遭丈夫抱怨？嚴重口腔異味成導火線

一名人父發文在Facebook社團吐露心聲，表示妻子各方面條件極佳，並用「有奶、有身材、有顏值」來形容另一半的外在優勢。平時妻子也很會打理生活，廚藝精湛，連奶奶都對這位媳婦讚不絕口。

無奈的是，原PO指出妻子唯一的缺點就是帶有嚴重的口臭，味道濃厚到讓他「真的很受不了！」。礙於夫妻情面與自尊心，他始終不知道該如何開口提醒，擔憂一說破會讓兩人互動變得尷尬，只好上網抒發心情。

延伸閱讀：34歲男星試鏡被女星嫌「嘴有屎味」遭換角 至今都會事先食香口膠

+ 14

網友如何看待伴侶抱怨？揪出健康警訊比嫌棄更重要

這篇文章一出，立刻引爆網友討論，多數留言皆認為丈夫的處理方式有欠考量。許多人直言「沒有完美的人，好老公會陪著老婆一起解決問題，而不是偷抱怨」，甚至有網友回擊：

「你沒口臭嗎？老婆有口臭是她願意的嗎」

「看起來你這個先生不太好，因為好的先生會幫助太太找到是什麼問題造成的而不是來發文，替太太不值得」



熱心網友也紛紛提供實質建議，推測異味來源可能與牙周病、蛀牙、扁桃腺結石或腸胃功能異常有關。

有人留言分享自身經驗，提到「請她去牙醫洗牙，可能是牙結石太厚清一清就不會有口臭了」、「可能有扁桃腺結石，處理好就好了啦」，呼籲原PO應該帶妻子就醫檢查，關心對方的身體健康。

為什麼會有口臭？醫師點名舌苔與腸胃積熱是關鍵

針對揮之不去的異味困擾，重症科醫師黃軒曾發文分享研究數據，指出約有60%至80%的異味源自舌苔。他解釋，舌頭表面佈滿乳突，結構如同細毛地毯，極易卡住食物殘渣、細菌與壞死細胞。這些殘留物質在舌頭上大量堆積後，會產生「揮發性硫化物」（VSCs），成為口腔異味的核心源頭。

許多民眾誤以為只要勤刷牙就能擁有清新口氣，卻忽略了舌頭的清潔。黃軒醫師強調，習慣用牙刷順便刷舌頭的效果相當有限，因為牙刷刷毛會分散力道，只能帶過表面，難以徹底清除附著於舌頭上的堅韌細菌膜。

清潔舌頭的「力道」絕對是關鍵所在，門診中常有患者因為過度用力，導致舌頭發炎、破皮，或是頻繁刮除傷害了舌乳頭，反倒讓細菌更容易附著，導致氣味更加嚴重。

口臭在什麼情況下必須就醫檢查？異常警訊切勿輕忽

預防口腔異味的前提是顧好舌頭與口腔的基礎健康。黃軒醫師特別提醒，在進行舌苔清潔時，若發現舌頭出現異常疼痛、潰瘍，或是疑似感染的白斑、呈現黑毛狀等現象，都應立即停止清潔動作，並盡速尋求專業醫師診斷。

延伸閱讀：男友瞓覺散發「屍臭味」？她嘆刷牙都冇用 網友指或是「這原因」

+ 10

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：娶到「完美人妻」連婆婆都讚爆！人夫發文嫌唯一缺點：受不了】