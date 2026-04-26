日日洗澡仍飄腐爛體臭　中醫揭熬夜發臭真相　網民爆恐是癌症先兆

熬夜身上也會有異味？近日身邊的人提醒他「身上有股臭味」，但他心想自己每天都有洗澡、換衣服，怎麼可能會有味道。



然而調整作息後，異味竟也跟著消失，讓他驚呼：

作息真的會影響體味嗎？

近日身邊的人提醒原PO「身上有股臭味」，但他心想自己每天都有洗澡、換衣服，怎麼可能會有味道。然而調整作息後，異味竟也跟著消失。（Dcard）

該名網友在Dcard上以「熬夜身體變臭是真的」為題分享，身邊的人說他身上有股臭味，起初他以為可能是房間不通風，二氧化碳累積才導致異味。後來去看中醫，才知道原來常熬夜的人，蛋白質分解後產生的「氨」，可能會讓身體散發異味。

於是他嘗試晚上11點就上床睡覺，結果真的有改善。奇怪的是，他自己聞不出差別，但身邊的人都說沒熬夜後異味消失了，也讓他大感驚訝。他回想過去因工作繁忙，常熬夜到凌晨兩點多，現在作息稍微正常一些。他好奇，有沒有人也發現：「熬夜後身體味道會變重，作息真的會影響體味嗎？」

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文章曝光，網友們紛紛透露有類似經驗：

「我如果熬夜或沒睡飽，身上真的會有一種味道。抽象一點的就是很像乾燥，皮膚很乾的味道」

「我熬夜之後開始有狐臭，很臭那種，最近不熬夜真的沒了」

「那味道真的很臭，而且那不是口臭，是身體自己發出來的味道會臭到在同一個空間就聞到」

「我長期熬夜，有次我朋友跟我說我身上有股淡淡的腐爛味」



除了熬夜身體散發的異味，也有嗅覺敏感的人表示：

「我自從懷孕後，可以聞出先生身體不好，或是他只要壓力很大情緒很不好時，那天身體氣味會很重」

「我在長照工作八年，有時候遇到病況不好的長輩，真的聞得出來應該剩不多時間了」

「感冒、癌症……都能聞得出味道，我家人得癌症的時候就有一種濃烈刺鼻的味道，但本人沒有感覺」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】