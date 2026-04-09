車cam直擊│大地任我行！Tesla深水埗逆線行車　網民籲舉報:1823啦

馬路駕駛逆線行車不守交通規則的情況屢見不鮮。本港有社交平台群組流傳「車cam（行車記錄儀）」片，指在深水埗有部Tesla私家車逆線行車，後來發現了便倒後離開。引來不少網民留言，「明明轉右同直去，但偏偏都係要轉左」、「呢個位又老又少，又推垃圾，老人家多，1823啦」。



影片可見不少途人目擊白色Tesla逆線駛入福榮街。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」）

白色Tesla逆線駛入福榮街。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」）

Tesla深水埗逆線 車cam片瘋傳

「出街真係要睇路」，有男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發片，指4月6日下午4時許，有白色的Tesla私家車駛到桂林街及福榮街交界位置時，轉左逆線駛入，從影片可見，當時街上有不少行人，涉事私家車發現行錯路逆線時，倒車退回想駛走，影片到此為止。

司機發現行錯路逆線，倒車退回想駛走。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」）

網民建議舉報：你不救佢，佢下次仲嚟鋪大的

不少網民看過影片後熱議認為離譜要舉報，「做左未？你不救佢，佢下次仲嚟鋪大的！」、「呢個位又老又少，又推垃圾，老人家多，1823啦」。有人亦指，「仲可怕過野豬」、「而家啲司機係發雞盲」、「在這個年代十個得一半人會遵守交通規則，唔啱就自己行到自己條路啱，鍾意喺雙黃線停車上落客或者等人又得，單程路變雙程路又得，所以話而家香港真係啲人揸車非常之唔掂」。

不過亦有人認為樓主大驚小怪，「入錯啫，好過佢仲繼續去」、「今次又唔係幫tesXun，係香港我諗無人無試過入錯，如果唔熟路，我都試過一次俾GPS老點」。

私家車正退後，而當時街上有不少途人經過。（Facebook＠「車cam L（香港群組）」）

逆向行駛罰款多少？逆線行車罰則

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37及38條，危險駕駛視乎嚴重程度，若經循簡易程序定罪，最高判罰款1萬元及監禁12個月；若經循公訴程序定罪，則處以罰款2.5萬元及監禁3年；罪名一旦成立，法庭須頒令停牌，首次定罪者停牌期不少於6個月，若有同類案底，停牌期不少於兩年。