成枱遊客自帶食物到漢堡店！霸位無幫襯　網民斥：面皮成丈厚

香港不少餐廳禁止客人帶外來食物入店享用。有網民在社交平台發文，指在漢堡包連鎖店Shake Shack用餐時，目睹多名疑似遊客的男女自攜麵包和壽司，霸佔店舖的座位用餐，不滿眾人「見到有位就坐」。



不少網民批評行為無恥，「面皮成丈厚」、「佢唔係以為呢個位係普通的瓦遮頭嘛？」但亦有人覺得是文化差異所致問題，指內地很多食店是可以自帶食物、「可以自帶，但前提係本身有幫襯」。



有網民指多名疑似遊客男女自攜食物和飲料，霸佔Shake Shack店舖座位開餐。（「threads＠ajkkllg」圖片）

該食客在threads帳號「ajkkllg」發布照片，指他當時到Shake Shack用餐，但就公審其附近餐枱有多名疑似遊客「無幫襯過一蚊」，自攜麵包和壽司到店舖戶外的座位開餐，形容他們「見到有位就坐」，「真係好莫名其妙，好想知佢哋受啲咩教育」。

疑遊客攜外食到Shake Shack霸位開餐

相中顯示，有多名男女坐於Shake Shack店外範圍座位，桌上擺有餐盤。樓主指「枱上面係上手嘅嘢食」。

有女子餐枱放有連鎖壽司店的膠袋，被指佔用店內座位享用壽司。（「threads＠ajkkllg」圖片）

網民狠斥：人無恥便無敵

網民斥責霸枱吃外食行為，「面皮成丈厚」、「佢哋就係咁無賴，所以愈來愈多店寫明『禁止進食外帶食物』」、「佢唔係以為呢個位係普通的瓦遮頭嘛？」、「人無恥便無敵，邀請職員出手介入，人需要被正確地教育」。

港人質素被批不外如是：好多00後都攞住杯珍珠奶茶入餐廳

不過有留言為相中各人平反，「好多00後都攞住杯珍珠奶茶入餐廳」、「公道啲講句，香港人同外國人都好興走入Starbucks或Five Guys食其他嘢，或者咩都唔嗌齋坐」、「霸佔座位呢個就睇店員點講，相信會俾佢（哋）咁做到的話，就代表舖頭本身大把吉位」，更反批樓主多事，「呢個位係公家㗎」、「咁又關你咩事？發人哋個樣上網你真係好無素質」。

文化差異問題引分歧？ 網民指藉口

有留言相信是文化差異問題，「真係唔關教育事，呢啲是社會觀念不同」，又指內地很多食肆都容許享用外帶食物，惟有網民覺得文化差異並非藉口，「可以自帶，但前提係本身有幫襯」、「如點咗店內嘅飯餸，但嘢飲係出面嘅奶茶，呢啲店內零消費霸住個位喺大陸都好肉酸」。

相中範圍為Shake Shack寵物友善露天座位

其實相片顯示地點為東涌東薈城Shake Shack分店，而相中範圍為店外戶天區域，是寵物友善的露天座位，亦為全港首間可與寵物一同於戶外用餐的Shake Shack分店。

（threads＠ajkkllg）