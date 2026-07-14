3大媽自攜榴槤到酒樓開餐！傳出濃烈氣味　食客投訴聞侍應1句更嬲

香港許多食肆都禁止客人攜帶外食入內，但不時有人違規。有網民在社交平台公審，指在觀塘某酒樓用餐時，突然聞到濃烈的榴槤味，揭發有3名大媽自攜榴槤到酒樓，並放在餐桌上享用。有同場食客向侍應反映，對方未有制止更反問客人「你唔鍾意咩？」食客只好向經理投訴，可惜經理制止時她已用餐完畢。



網民紛紛批評大媽行為懶理他人感受，「明知呢啲咁大味嘅嘢食就咪鬼喺街食啦」、「啲自私X係唔明唔鍾意食榴槤嘅人會覺得臭」，對侍應態度亦揶揄「原來呢間酒樓可以被人當food court咁用，早響啦，有時喺街外食飯盒熱Q死」。



有食客在觀塘某酒樓用餐，遇到3名大媽自攜榴槤開餐，不滿傳出濃烈氣味怒公審。（「threads＠wchkmc」圖片）

大媽們酒樓歎榴槤！ 傳出濃烈氣味惹食客不滿

該食客在threads發帖，指日前到觀塘apm商場內某酒樓吃晚飯，途中全場突然充斥着濃烈的榴槤味，引來不少食客四周張望查找氣味源頭，發現原來有3名大媽自攜榴槤到酒樓享用。從樓主拍攝相片可見，大媽們疑似直接將榴槤放在餐枱上，然後用筷子夾起榴槤，濃烈氣味引來後方1名女食客注視，枱上還擺放2杯疑似自帶飲品。

食客向侍應反映 竟獲回覆：冇所謂啦

樓主續稱，當時有食客難以忍受氣味，於是向侍應反映，竟獲回覆「冇所謂啦，你唔鍾意咩？」對方聞言甚為不滿，再向經理投訴。惟經理上前要求3名大媽勿再在酒樓範圍吃榴槤時，她們經已用餐完畢，而3人離開時則引來附近食客側目。

有榴槤愛好者都批評相中大媽自私，認為「咁大味嘅嘢咪鬼喺街食啦」。（資料圖片）

榴槤愛好者斥大媽自私：咁大味嘅嘢咪鬼喺街食啦

許多網民、甚至榴槤愛好者，都批評大媽們行為自私，「明知呢啲咁大味嘅嘢食就咪鬼喺街食啦」、「啲自私X係唔明唔鍾意食榴槤嘅人會覺得臭，喺小巴以為前座阿伯有體味問題，焗住成程車，落車時先發現係坐單邊尾位個阿叔捧住一袋已開榴槤，啲味散到出嚟，真係難頂」。有人覺得侍應處理手法欠佳，「侍應應該埋去同佢講收切榴槤費，每位300（元），佢即刻收X啦」，又嘲諷稱「原來呢間酒樓可以被人當food court咁用，早響啦，有時喺街外食飯盒熱Q死」。

相關文章：大癲！四眼男戲院戴手套歎榴槤 觀眾難頂氣味公審 網民：好自私

在戲院睇戲要顧己及人，不要當成在自己屋企般任意妄為。有男網民在網上發文大呻在睇戲時遇到「西客」，有一對男女遲入場之餘，竟戴起手套拿出榴槤，邊看戲邊品嚐，弄到整個戲院都是好大味，還脫鞋「棟起隻腳」，令他感到十分憤怒而公審。



不少網民都批評無品，「真心癲！」、「有包場玩法，無包場命格」、「唔食嘅人真係頂唔順㗎！呢啲人好X自私」。



四眼男邊看戲邊吃榴槤，樓主指他還戴上手套。（Threads@jimmyleunglm）

四眼男戴上手套食榴槤

「睇戲最乞人憎係乜？」有男網民在Threads上發文及發相，指在戲院遇到離譜經歷，「呢個四眼哥哥同佢個女伴，一開場已遲入場，一入嚟坐低，竟然攞榴槤出嚟食！」。樓主指四眼男更有備而來，戴了手套才開吃，弄到整個戲院都是「榴槤味」，而期間四眼男「仲要棟起隻腳無着鞋」，行為令人咋舌。

從相片可見，四眼男最後手持疑裝有榴槤的膠袋離開戲院。

樓主拍到四眼男手持一大袋疑似盛住榴槤的膠袋離場。（Threads@jimmyleunglm）

網民鬧：呢啲人好X自私

帖文引來不少網民批評四眼男無品，「真心癲！」、「食榴槤就即場開波XX佢啦」、「唔食嘅人真係頂唔順㗎！呢啲人好X自私」、「有包場玩法，無包場命格」、「下次可能有人帶埋個gas爐食盤菜」、「食榴槤真係請晒全戲院嘅觀眾嗅覺享受，睇到演員喊緊，眼淚係榴槤味；演員入廁所，屎坑係榴槤味；演員打X輪，榴槤味……」。

（threads＠wchkmc）