星巴克大叔繁忙時間無光顧霸位！職員勸點飲品　他1舉動全網鬧爆

商店經營成本高，久坐要點餐是常識吧？有港女日前在旺角朗豪坊的星巴克，見到1名穿白衣的平頭裝大叔，在下午繁忙時段獨佔1張桌子，但並沒有光顧點飲品或食物，有職員發現後，禮貌地上前遞上餐牌，指要買飲品才可坐在堂食座位，可是大叔一手將餐牌扔掉，繼續依然故我地坐着。



大叔的舉動遭網民炮轟離譜，「最憎呢啲冇幫襯，又要佔坐嘅人」、「世界點解而家有呢啲咁唔要面嘅人」



職員在大叔（箭嘴示）身後收回餐牌。（影片截圖）

人無恥便無敵？有港女在Threads上發片，從影片可見，有1名身穿白衣的平頭裝大叔，在星巴克店內獨佔1張餐枱在看手機，可是枱上並無飲品或食物。有職員從他身後收回餐牌，之後再向他遞上要求他點飲品，大叔拿起餐牌後再隨手扔到身後，沒有理會職員。

職員遞餐牌要求購買飲品

樓主指當時是下午3時多繁忙時間，職員曾多次要求大叔點餐，但對方都沒有反應，職員仍保持禮貌，表示「我哋轉頭再嚟」，大叔竟無恥地回應，「轉頭，你哋繼續車輪嚟，我繼續轉頭買」。直到樓主離開時，見大叔仍無光顧下霸佔位子，未知最後如何。樓主於是在網上公審大叔，並大讚職員禮貌待客的態度。

網民炮轟：最憎呢啲冇幫襯，又要佔坐嘅人

不少網民看過影片，也鬧大叔離譜，「最憎呢啲冇幫襯，又要佔坐嘅人」、「世界點解而家有呢啲咁唔要面嘅人」、「直接走去XX佢話我要幫襯冇位坐，叫佢死X開」。

有人提議「搬走佢張枱」，但樓主指「我諗佢無所謂，志在坐之嘛」。而有網民指在其他分店也見過這情況，「想知如何成功趕？」，有人指曾成功趕走白撞客，「職員：如果要坐一定要消費（好惡地講）」。