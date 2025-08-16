星巴克男女食杯麵及麥當勞薯條！港女PO相公審　網民：應即時出聲

本地食肆一般不接受在店內吃其他食店食物。有港女見到連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）內，傳來杯麵及薯條氣味，感到非常奇怪，她環顧四周發現有數名男女，正在吃杯麵及麥當勞的麥樂雞餐等食物，她認為不對而在網上公審。帖文引來網民熱議，「試過食西餐，有鹹魚肉餅味」；有人認為「大家睇唔過眼係要岀聲，唔係做鍵盤戰士」。



樓主拍下女子在星巴克內吃杯麵。（Threads圖片）

星巴克食杯麵及薯條 港女公審

在食店內吃他家的食物十分不尊重。有港女在Threads上發相，指早前在星巴克（Starbucks）突然聞到有杯麵及薯條味道，由於該店沒有這些食品出售，她環顧了一下周圍，發現原來有數名男女，正在店內享用杯麵及麥當勞的薯條等外來食物，樓主認為這些行為不對，決定在網上公審這些男女。

有男女在星巴克內食麥記薯條。（Threads圖片）

網民：睇唔過眼係要岀聲

不少網民看過相片後也認為不能容忍，「大家睇唔過眼係要岀聲，唔係做鍵盤戰士」，樓主指她曾出聲，但對方「扮聽唔明」令她感到無奈。有人指「M記沖熱水過嚟食」、「有冇幫襯先？有幫襯就算啦 ，上面人工低，有錢邊個想咁樣食杯麵」、「味道ok，起碼唔駛換位，試過食西餐有鹹魚肉餅味，即刻換位」、「唔喺度剝瓜子、摘菜，咪算好彩囉」。