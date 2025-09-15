港男直擊IKEA大媽自攜食品「坐展示餐枱開餐」　網民狠斥：不要臉

繼早前有大媽攜小童「忘我」地睡在宜家家居（IKEA）展示床，日前再有大媽做出驚人行為！有港男在社交平台分享「奇遇」，稱目擊有大媽帶同飯盒和生果到IKEA店內用餐，同場亦看見有對情侶當眾躺在睡床上親熱，他貼出照片引來網民震驚，紛紛斥責相中人「不要臉」，又揶揄「愈嚟愈識玩啦，當呢度係餐廳，下次用埋入邊啲餐具」、「IKEA俾你家的感覺」。



大媽自攜食品到IKEA「開餐」

該目擊港男在threads帳號「siuchung1085」上傳照片，指相中該名穿著白色上衣的大媽，將飯盒和生果帶到IKEA店內，放置食品在用作展示的餐桌上，她則坐在椅子上進食，貌似相當享受獨自用餐時光，畫面恍如置身餐廳一樣，他不禁驚呼「有料」。

情侶當眾躺在展示床上親熱

樓主之後又上傳另一照片，顯示在同一分店內的床上用品區域，有對痴纏情侶當眾躺在展示床上親熱，完全無視身處於公眾場所，故調侃他們為「情侶混戰」。

網民揶揄：IKEA俾你家的感覺

照片惹來網民嘩然，「咁都俾佢諗到」、「只要面皮厚過橡膠就得」、「如果未食完，埋去打個大乞嚏」，又揶揄相中3人，「不如IKEA請佢返嚟做model ，表演一日食足10個鐘」、「愈嚟愈識玩啦，當呢度係餐廳，下次用埋入邊啲餐具」、「試居」、「IKEA俾你家的感覺」。

目擊港男曾致電IKEA熱線欲反映 可惜未能成功

有留言質疑店舖職員涉失職，樓主就表示他當時曾想向店方反映，可惜未能成功，「其實我有即時打過去IKEA個熱線，但係原來6點後就唔會有人聽，加上我周圍都見唔到有職員」，所以未能制止以上眾人行為。

情侶親熱非近期發生 片段由網民於8月初上載

不過《HK01》記者翻查網上資料，相信情侶親熱一幕並非近期發生，最早有網民於8月初在宜家家居facebook帖文下上傳影片，可見涉事男女脫下鞋子，先是將背囊放地下，然後直接躺在床上，女方蓋上被子，男方則從旁抱緊，兩人旁若無人地親熱，故被同場客人拍下影片，呼籲IKEA應定期派管理員巡查，以免類似事件再生。

