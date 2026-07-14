百佳購物差5毫才享88折　師奶借$6苦瓜助男生湊數　網民讚女英雄

感激這位仗義師奶！有男生於網上發文分享，在元朗YOHO MALL（形點）百佳超市購物獲幫助經歷，他於自助收銀機前準備付款時，身旁1位太太提醒買滿150元有88折，由於他還差5毫才滿足優惠條件，太太二話不說從購物籃中拿出價值6元的苦瓜讓他湊數付款，之後再用6元買回，讓他十分感激。



網民紛紛笑說，「苦瓜女英雄」、「聽聽下幾乎以為係武俠小說」、「女俠，拎條瓜出嚟好俠強劍出鞘咁」、「今次佢拔瓜相助，下次你可以雪糕送炭」、「不是所有英雄都穿着披風，也有可能拿着1包苦瓜」。有網民指出，男生應直接將苦瓜送給該位太太，「$6苦瓜88折後$5.28，你仲賺了好心姨姨$0.72，反正你都慳了錢，你應該送條苦瓜畀姨姨」。



有男生於網上發文分享，在元朗YOHO MALL（形點）百佳超市購物時，獲1位太太借出6元苦瓜，幫忙享超市88折優惠的經歷。（AI生成圖片）

該男生於Threads分享事件，憶述7月11日下午4時半左右，在元朗YOHO MALL（形點）百佳超市購物，於自助收銀機前準備付款時，突然聽到有把女聲說，「哎呀，做咩咁唔小心呀？」，剎那間他來不及任何反應，正以為自己有什麼行差踏錯，身旁的1位太太續說「今日買滿$150有88折呀！」，他一看屏幕，價錢顯示着149.5元，還差5毫才滿足優惠條件。

男生百佳購物差5毫才享88折

男生指出，「出於有啲唔抵嘅心態」，他掃視收銀機旁有什麼10元8塊的東西，奈何只有30元的日本蕃茄和100元的洗衣珠。

男生沒料到太太原來是讓他先湊數付款，「我今晚煮餸要㗎，你畀咗先，我之後畀返$6你，88折唔好蝕畀佢（百佳超市）呀！」。（Unsplash圖片）

師奶拿苦瓜助湊數：我煮餸要㗎，之後畀返$6你

男生決定放棄道「唉，算啦」，正打算掃付款二維碼之際，「突然被眼前一pack苦瓜攔截住」，太太說「拎去嘟咗先」，原來太太從她的購物籃拔出價錢6元的苦瓜，「猶如正義女俠為主持正義亮劍一樣」。

男生原打算直接買走苦瓜，「苦瓜都好喎，畀媽媽加料先」，沒料到太太原來是讓他先湊數付款，「我今晚煮餸要㗎，你畀咗先，我之後畀返$6你，88折唔好蝕畀佢（百佳超市）呀！」。

男生於帖文感謝該位太太，「頭戴粉紅色帽，身穿白色Tee的太太，妳今日很漂亮，謝謝妳」。

有網民說「買得餸多，自然出到呢啲生活智慧。例如某貨品N個一齊買有折扣，但買咁多又食唔晒，有啲人就會幾個陌生人夾份一齊買，然後分咗佢」。（《Cleaning Up 清潔工》劇照）

網民籲樓主識做人應直接送瓜

有網民感激助人的太太，「個位太太伸出友誼之手相助，好warm呀！」、「友愛師奶the best」，又說「買得餸多，自然出到呢啲生活智慧。例如某貨品N個一齊買有折扣，但買咁多又食唔晒，有啲人就會幾個陌生人夾份一齊買，然後分咗佢」。

有網民認為，男生應直接送瓜表達謝意，「畀我就送咗條瓜畀佢」、「如果你冇送包苦瓜畀個姐姐，我覺得你都幾唔識做人（係呀話你呀，但都係肺腑之言）」。

有網民表示，「香港人不嬲都好俠義㗎，我都受過唔少恩惠」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民讚：香港人不嬲都好俠義㗎

有網民問「好奇買個膠袋得唔得？」，男生回覆「諗唔起添」，其他網民指出「唔得，試過收銀話膠袋唔計」。

另有網民表示，「香港人不嬲都好俠義㗎，我都受過唔少恩惠」，他分享自己反過來助人的經歷，「上周去東京，可以去服務台拎95折coupon，我有做定功課，憑截圖就可以拎實體券，見前面hk人唔知要先出示無準備，我就衝去埋話我哋係一齊嘅，去旅行，大家快手拎完買完就走，有優惠齊齊攞」。

（Threads@tse_kk）

其他好人好事：的士放整袋珍寶珠！備嘔吐袋、便利雨褸 司機：想乘客都好開心

近年的士服務質素常惹爭議，但仍有許多優質司機默默耕耘！有女生在社交平台發文，表示早前乘坐的士時，看到車上放了一大袋五顏六色的珍寶珠，供乘客免費拿取。樓主直言感到驚訝，並詢問司機原因，對方表示希望乘搭他的士的乘客「都好開心」，故他自2年前，便一直在車上放珍寶珠，更表示「做人原來開心真係好簡單」。



的士司機在後座放了1袋珍寶珠，讓乘客免費拿取，女子表示當下感到驚訝，而司機則解釋稱，他希望上車的每名乘客「都好開心」。（Threads「zumi_wli02」圖片）

車上另備嘔吐袋及雨衣

樓主在帖文續指，司機更表示希望「自己部車好似飛機咁」，因此司機在車上還放有嘔吐袋和便利雨褸，讓有需要的乘客使用，讓樓主不禁要發文大讚該名司機。

樓主續指，司機更表示希望「自己部車好似飛機咁」，因此司機在車上還放有嘔吐袋和便利雨褸，讓有需要的乘客使用。（《降魔的》劇照）

網民大讚：浪漫嘅司機

帖文引來大批網民留言，大部份都大讚該名的士司機非常熱心，認為成為其車上乘客很幸運，「真係一個幾浪漫嘅司機」、「簡單一小步，小分享，大開心，好人司機一世平安」、「心存善意就係咁簡單」。

不過，亦有部份同樣是的士司機的行家留言分享，指自己過去也曾在車上放零食或水，可惜均有不愉快的經歷，不是有貪心的乘客拿得一顆不剩，就是將垃圾直接放到袋子中，其後只好不再於車上放糖果。

（Threads@zumi_wli02）