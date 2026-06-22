港男跌Airpods　尋找時揭好心人幫充電　兩層膠袋掛鐵絲網免淋雨

失而復得本已是開心事，假如發現好心人多做一步保護失物，肯定會非常感動。最近有香港男生在社交平台發文，表示早前不小心遺失AirPods Pro無線耳機，當他透過「尋找」功能搜尋，並重回掉失處附近時，竟看到有膠袋綁在路邊鐵絲網上，非常顯眼。樓主上前打開一看，膠袋內原來正是他的耳機，好心人甚至為耳機充好電，確保能與樓主其他裝置連接。樓主續指，好心人更使用2個膠袋將耳機包裹好，以免被雨水淋濕，讓他大為感動。



樓主不小心遺失AirPods Pro無線耳機，當重回掉失處附近時，看到有膠袋被綁在路邊鐵絲網，打開即發現正是自己的耳機。（Threads「jerry_harlequin」圖片）

樓主日前在Threads上發文，表示早前掉失了AirPods Pro無線耳機，他通過其他裝置的「尋找」功能，看到畫面顯示耳機身處荃灣海濱花園附近青荃路一段。他一直行到坐標的0.5米範圍內，起初還沒有為意綁在鐵絲網上面的膠袋，但仔細一看，才見到眼熟的灰色耳機繩。樓主打開膠袋一開，原來有好心人撿到耳機，於是放入膠袋及綁在鐵絲網上，樓主回家後更發現AirPods耳機有94%電量，推斷好心人曾為耳機充電，以便樓主能透過其他裝置能順利找到耳機位置，便於尋找。

好心人甚至為耳機充好電，確保耳機能保持與樓主其他裝置連接，便於尋找。（Threads「jerry_harlequin」圖片）

樓主續稱，該名好心人甚至以兩層膠袋包裹好他的耳機，以免被雨水淋濕，讓樓主不禁直呼「真係世界級好人」，耳機盒也完全沒有被弄濕，特意發文感謝好心人，表示對方的熱心沒有被白費，「好多謝你」。

網民紛紛留言，表示該名陌生的好心人簡直是「活菩薩」。（資料圖片）

不少網民紛紛留言，表示該名陌生的好心人簡直是「活菩薩」，佩服對方甚至花時間為耳機充電，而且放入2個膠袋保持乾爽，只為失主能找到完好無缺的耳機，大讚對方非常熱心和細心，「叉滿電呢下嘢真係無得頂，驚冇電你搵唔返，超好嘅人」。

（Threads「jerry_harlequin」）

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不少人也可能試過把AirPods跌落地，甚至直接遺失。有網民日前分享親身經歷的好人好事，表示不慎把單邊AirPods弄掉，耳筒更直墮溝渠內，但渠內充滿污水及堵塞物，單憑肉眼難以尋回。正當想放棄之時，附近麵包店的老闆娘主動詢問是否需要幫忙，又借出工具讓樓主成功拾回耳筒，令他非常感動。



麵包店老闆娘走出來主動詢問是否需要幫忙，對方更借出電筒和鉗，終成功拾回該隻AirPods。（facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

該男網民近日於Facebook群組「大埔人大埔谷」分享好人好事，稱甚日前晚上身處大埔太和，步行至附近餐廳吃晚飯，行至王子麵包店對出時，不慎把戴在左耳的AirPods弄掉，耳筒更跌進坑渠內。他即打開渠蓋嘗試尋找，但只望到一堆污水及堵塞物，完全看不見AirPods的蹤影。

事主解釋指，該對AirPods是妻子最近送的禮物，自己珍而重之，因此感到非常苦惱又無助。就在此時，麵包店的老闆娘走出來，主動詢問是否需要幫忙，更借出電筒和鉗，令事主終成功拾回該隻AirPods。他續指，老闆娘之後又讓事主進鋪內洗手及幫忙清潔AirPods，令他感到人間有愛，「多謝老闆娘令我唔使俾老婆話」。

不少網民紛紛留言大讚老闆娘熱心助人，又指其售賣的蛋糕和麵包也好吃，「以前住附近成日幫襯，好有人情味嘅鋪頭」、「懷舊款蛋糕無得輸」、「芒果蛋糕全大埔最好食」。亦有網民建議事主以行動支持店舖，「你直接落去多謝老闆娘，順便幫襯，仲有用吖」。