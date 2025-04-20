理財｜退休後小數怕長計！咖啡、睇電視「6件小奢侈」可這樣慳

對退休族來說，一輩子辛苦打拼，餘生就該對自己好一點！或許你覺得換一台新車、每年2次出國旅遊太奢侈；那每天一杯精品咖啡、影音串流平台看到飽、餐點外送，總不會太過份吧？！美國專業理財網站《GoBankingrate.com》卻分析，雖然享受人生無可厚非，但隨着時間推移，某些「小奢侈」卻可能會變成巨額開支，最終影響你老後的退休規劃。



《GoBankingrate.com》指出，有時看似奢華的事情，卻是維持生活品質的重要部份，因此不建議完全捨棄，但可進一步評估它帶來的快樂與CP值。不過多數人都是將金錢揮霍在那些不會帶給自己太多快樂的事物上，所以為了讓退休財務更健康，《GoBankingrate.com》綜合理財專家建議，列出6個可以縮減的項目。

以下6個小奢侈，或許可用更精明的方式來消費：（按圖了解）



+ 15

1. 每天一杯精品咖啡

一杯50元的燕麥奶拿鐵看似無害，但若每周連喝5天，每月就至少花1,000元在買咖啡上，換算下來整年就是12,000元的驚人數字！因此不妨考慮投資一台好的家用咖啡機，在補充咖啡因的同時，還可以在口袋裏保留更多的錢。

2. 多種串流媒體服務

隨着退休後時間變多，待在家裏追劇的時間更多，需求也變得更大，但各平台影視劇本追不完，只好每個平台都訂閱。以熱門的串流媒體平台如NETFLIX、DISNEY+、HBO MAX、APPLE TV為例，每個平台月租費約40元至70元不等，全部整年訂閱下來，金額可能要幾千元。因此建議選擇最喜歡的2個平台、或按季節輪換訂閱以節省資金。

3. 寛頻上網服務搭配付費電視頻道

許多人在購買串流平台服務外，還慣加裝第四台搭配寬頻上網，但其實串流平台節目已經看不完，實在不需要為了數十個你不觀看的頻道支付每月100-200元的費用，建議改裝基本的寬頻上網服務即可。

相關文章：理財｜另類方式定義財務自由 可環遊世界、隨時劈炮未必最高境界

+ 16

4. 餐點外送服務

雖然外送服務很方便，但小費和外送服務費卻可能增加你的餐飲支出，若不是繁忙時候或距離不算太遠，不妨考慮親自到店外帶或在店內用餐，也可以增加活動量。

5. 免運門檻與隔日送達服務

隔日送達的便利性可能會導致盲目購買，尤其不少網絡賣場會祭出免運門檻，讓人無形中為了湊免運，額外購買那些不那麼迫切需要的東西。所以請考慮刪除你保存在網絡賣場帳號中的付款訊息，以便在衝動購物前喊「暫停」。

6. 未使用的固定電話

行動電話已是生活必需，許多人也習慣用Whatsapp等軟件來講電話，因此可以評估自己是否仍需裝設固網電話，節省每月數十元的基本電話費。

【延伸閱讀，更多理財、退休建議】



理財｜父母要退休 好應讓他們歎世界 6大財務建議子女應早準備

+ 19

理財｜退休危機逼近！3大消費壞習慣不改 隨時晚年才陷財務困境

+ 13

延伸閱讀：

那些退休的人，退休後最後悔當初沒做什麼事？中高齡上班族發展調查：40歲後職涯規劃要懂的事

別再做發財夢！他45歲提早退休，16年後得出6個教訓：別花太多時間理財，反容易賠掉老本

【本文獲「今周刊」授權轉載。】