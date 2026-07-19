有片！30歲男為情跳河　71歲神勇婆婆躍深水救人　事後深藏功與名

英雄救人不分年齡！安徽近日發生一宗驚險的跳河事件，1名約30歲男子因感情問題躍入4至5米深的河中，危急關頭，1名71歲老婦挺身而出，帶同救生圈躍入深水施救，兩人在水中拉鋸約20分鐘後，終在路人協助下成功將男子救起。然而，這位「神勇婆婆」確認男子無礙後卻默默離開，家人對此事亦毫不知情，直到警方在網上發布尋人片段，其真實身份才曝光。



見到男子跳河後，71歲老婦挺身而出帶同救生圈躍入深水施救，兩人在水中拉鋸約20分鐘後，終在路人協助下成功將男子救起。（網上影片截圖）

老婦事後深藏功與名，警方在網上發佈尋人片段，直至7月14日，這位勇敢的71歲婆婆才為大眾所熟知。（網上影片截圖）

30歲男為情輕生 婆婆躍入深水施救

綜合內地傳媒報道，事發於7月13日傍晚，安徽濉溪縣蕭濉新河邊，1名約30歲男子疑因感情問題從橋上一躍而下，企圖輕生，隨後在水中不斷掙扎。現場閉路電視片段及目擊者拍下驚險一刻，當時在附近的71歲老婦劉德芳聽到呼救聲，率先衝向岸邊，旁邊1名女子將護欄上的救生圈遞給她，劉婆婆接過救生圈並脫下鞋子後，直接躍入深達4、5米的河中，奮力向落水男游去。

1名約30歲男子疑因感情問題從橋上一躍而下，企圖輕生，隨後在水中不斷掙扎。（網上影片截圖）

1名約30歲男子疑因感情問題從橋上一躍而下，企圖輕生，隨後在水中不斷掙扎。（網上影片截圖）

劉德芳接過救生圈並脫下鞋子後，直接躍入深達4、5米的河中，奮力向落水者游去。（網上影片截圖）

劉德芳接過救生圈並脫下鞋子後，直接躍入深達4、5米的河中，奮力向落水者游去。（網上影片截圖）

水中拉鋸20分鐘 終推至淺水區

劉德芳游近後，發現落水者是一名壯漢。由於對方情緒失控，在水中不斷企圖掙脫，救援過程險象環生，劉德芳緊緊捉住該男子不放，兩人在水中僵持許久。而後借助救生圈的浮力，劉德芳在水中邊拉邊推，耗時約20分鐘，終於將男子推至淺水區，最終在岸上路人的協助下，眾人合力將落水男子拉上岸，成功挽回一命。

由於對方情緒失控，在水中不斷企圖掙脫，救援過程險象環生，劉德芳緊緊捉住該男子不放，兩人在水中僵持許久。（網上影片截圖）

由於對方情緒失控，在水中不斷企圖掙脫，救援過程險象環生，劉德芳緊緊捉住該男子不放，兩人在水中僵持許久。（網上影片截圖）

而後借助救生圈的浮力，劉德芳在水中邊拉邊推，耗時約20分鐘，終於將男子推至淺水區。（網上影片截圖）

而後借助救生圈的浮力，劉德芳在水中邊拉邊推，耗時約20分鐘，終於將男子推至淺水區。（網上影片截圖）

最終在岸上路人的協助下，眾人合力將落水男子拉上岸，成功挽回一命。（網上影片截圖）

救人後默默離開 警方尋人揭身分

確認落水男子身體無大礙後，劉德芳未有留下姓名便悄悄離開現場回家更衣，事後，她對丈夫和子女亦對救人一事隻字不提。由於劉德芳未有表露身份，濉溪警方隨即翻查周邊閉路電視片段，並向現場市民了解情況，隨後發布網上尋人片段。直至7月14日，這位勇敢的71歲婆婆才為大眾所熟知。

劉德芳事後接受訪問時表示：「人命關天，當時的情景，誰都會主動上前的。當時甚麼都沒想，時間就是生命，能救一條命就值了。」（網上影片截圖）

劉德芳事後接受訪問時表示：「人命關天，當時的情景，誰都會主動上前的。當時甚麼都沒想，時間就是生命，能救一條命就值了。」（網上影片截圖）

劉德芳事後接受訪問時表示：「人命關天，當時的情景，誰都會主動上前的。當時甚麼都沒想，時間就是生命，能救一條命就值了。」她謙稱這只是一件普通小事，沒必要宣揚。

（綜合）

其他報道：母女大清早墮河呼救 72歲伯伯短衫短褲冬天跳河救人：肯定要救啊

救人要緊，天寒地凍下的好人好事。內地杭州1名72歲伯伯大清早聽到屋外呼救聲音頻發，驚醒後發現一對母女意外墮河，困在深水區掙扎，沒穿外套、下身只穿短褲下馬上跳河救人。伯伯指當時有數名熱心民眾幫忙將母女拉上岸，他見到母親抱住的孩子很小，「肯定要救啊」，上岸才留意到身上有數處擦傷。



洪伯伯出門發現母女墮河，穿著短衫短褲就出發救人。（微博影片截圖）

睡夢中聽呼救聲 杭州伯伯短衫短褲跳河救人

內媒《杭州日報》報道，去年12月杭州蕭山區靖江街道有對母女於清晨6時許意外墮河，在深水區域不停掙扎呼救。住在附近的72歲洪伯當時仍在睡覺，聽到有人頻頻呼救後驚醒，天寒地凍下他來不及穿外套，上身短袖上衣、下身短褲就跑出門。

影片所見，洪伯出門後有途人和他說話，指向遠方示意母女墮河位置，他拿起1條長棍就跑去外面，成功救人後才返回住所清洗傷口。

洪伯伯出門發現母女墮河，穿著短衫短褲，拿起棍子就出發救人。（微博影片截圖）

熱心民眾合力拉母女上岸

洪伯走冰凍河邊跳入水中救母女，當時河邊有3、4名熱心民眾幫手拉母女上岸，他返回岸上才留意到身上有數處擦傷，留意到墮河的孩子很小，「我們肯定要救啊」。

全文：母女大清早墮河呼救 72歲伯伯短衫短褲冬天跳河救人：肯定要救啊