入住租屋頻俾鬼壓　夢見亡魂求陪伴　男租客驚揭凶宅上吊史怒索償

台灣新北市1名陳姓男子2022年4月透過房屋仲介介紹，以每月15000元（台幣，下同，約3725港元）的價格承租新北市1間4樓套房，未料陳男入住後卻莫名頻繁遭遇鬼壓床，導致其睡眠品質嚴重受損而經常失眠，甚至在夢境中不斷遇到陌生人入夢要求陪伴，在長期精神衰弱狀況下，被迫前往精神科求診。



陳男原本並未多想，甚至在居住滿1年後選擇與房東續約，直到續住約2個月後意外從附近鄰居口中得知該處曾是凶宅，經自行上網查證，才驚覺該套房在20多年前曾發生有人上吊身亡的「晴天娃娃」事件，嚇得他立刻終止租約搬離，並對房東提告求償。

示意圖（Unsplash@Quin Stevenson）

房客求償19萬（約4.7萬港元） 房東拿隔間當藉口

陳男不滿房東在簽約時故意隱瞞該房屋屬於非自然死亡物件的事實，認為凶宅的房租價格應當按照市場行情減半計算，因而向法院提起訴訟，要求房東退還溢收的119000元（約3萬港元）租金、房仲費用7500元（約1862港元）、搬家費、補貼冷氣更換費6000元（約1490港元），並附加50000元（約1.3萬港元）的精神撫慰金，總計依法索賠190924元（約4.7萬港元）。對此，房東出庭時辯稱，自己當年購入房屋時根本不知道曾有人在屋內輕生，且事後將該房屋重新裝潢隔成2間套房出租，陳男承租的房間並非當年發生事故的確切位置，更主張凶宅定義應只限於他本人「產權持有期間」發生兇殺或自殺，拒絕認錯。

查出低價購屋 法官當場打臉

本案經三重簡易庭審理，法官調閱該屋歷史交易紀錄後，直接駁回房東的狡辯，判決書指出，該房屋過去屬於競標法拍屋，曾由1名洪姓男子以522萬元（約130萬港元）標下，不到1年時間就透過房仲以558萬元（約139萬港元）近乎成本的價格轉賣給該名房東，如此低於市價的異常交易行情，一般買家早已會起疑房屋存有瑕疵。法官更查出，該名房東本身就經營公司，且營業項目明文包含房屋地產買賣，對於非自然死亡事件理應具備高度專業警惕，外加經手房仲必會查證瑕疵，因此法官認定房東不能推諉不知情，認定故意對房客隱匿實情。

減免2成租金 判賠5萬多元（約1.2萬港元）

法官進一步指出，該房屋在20餘年前發生自縊事件時，內部並沒有進行套房隔間，因此事件所造成的負面心理影響自然波及整間屋子，不會因為事後改成隔間而消失。法官審酌該名死者身故時間至今已25、26年，造成的房屋經濟價值減損程度隨時間相對縮小，應以減少租金的2成進行計算較為合理，據此裁定房東應賠償陳男溢收的租金47503元（約1.2萬港元），以及搬家費與家具包材費用8424元（約2100港元），共計須賠償55927元（約1.4萬港元）。至於精神撫慰金部分，因陳男未能充分舉證精神受損與凶宅之間有絕對因果關係，此部分判處房東免賠，全案仍可上訴。

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