港鐵迪士尼站爆紅rapper　現身這兩站管人潮　乘客驚喜：佢有新作

港鐵香港迪士尼站rapper職員又有新作！該男職員Hinson早前用廣東話、普通話及英語，以獨特的饒舌（Rap）方式作人潮分流指示，於網絡爆紅，有女生日前於欣澳站偶遇工作中的Hinson，立即拍下影片分享到Threads，驚喜表示「佢有新作了，聽到佢把聲好開心」，另有女生發文指出，於油麻地站同樣偶遇Hinson。



網民留言大讚，「點解佢每次都可以咁押韻，到底係佢諗定先返工定係返工嘅時候即刻諗？睇嚟佢對節拍都幾有sense」、「其實佢咁樣真係先會令人哋想follow佢instruction（指示），好惡嗰啲你都唔想睬佢」、「佢令到簡單嘅工作變得有趣」。



有女生日前於欣澳站偶遇港鐵爆紅職員Hinson。（Threads@kaga_ss）

有女生12月20日於Threads發文表示，「迪士尼港鐵哥哥今日喺欣澳站出現！佢有新作了，聽到佢把聲好開心」。

港鐵迪士尼站爆紅rapper 現身欣澳站管人潮

影片見到該男職員Hinson於扶手電梯及月台努力工作，繼續用廣東話、普通話及英語，附帶節奏感地指示及管理人潮，「no stopping，keep moving！no stopping，everybody！so move your body！Thank you（不要停下，繼續前行，不要停下，所有人，移動你的身體，謝謝）」、「隔籬門，那邊門，next door」、「大家請再往前靠，不要擋通道，謝謝」。

Hinson於扶手電梯位置努力工作，附帶節奏感地指示及管理人潮。（Threads@kaga_ss）

Hinson於月台指示乘客，「隔籬門，那邊門，next door」。（Threads@kaga_ss）

Hinson指示乘客，「大家請再往前靠，不要擋通道，謝謝」。（Threads@kaga_ss）

網民：去迪士尼最想遇見佢

網民留言道，「Everybody move your body，我開頭以為佢唱陳慧琳首大日子添」、「我今日都見到佢，但冇錄低，仲有一句㗎！『向前行半步，留返條通道』」、「聽佢講嘢咁有喜感嘅」、「聽到呢位哥哥講嘢，有啲搞笑，但又好押韻，如果唔開心，聽到都即刻開心返」、「去迪士尼最想遇見佢」、「同迪士尼角色一樣，用唱歌表達要講嘅嘢，好正好開心！」。

另有女生於12月19日在Threads發文表示，「原來迪士尼港鐵哥哥去咗油麻地站呀」。（Threads@zoechan1110）

Hinson發現被拍後，向鏡頭揮手及合十雙手表示「麻煩晒，thank you, thank you！」。（Threads@zoechan1110）

另一女生油麻地站偶遇：佢同我揮手呀

另有女生於12月19日在Threads發文表示，「原來迪士尼港鐵哥哥去咗油麻地站呀，大家記得聽佢話行前幾步，就到大堂，佢同我揮手呀」。

影片聽到，Hinson指示乘客「行前幾步，就到大堂，請大家幫忙，前面上大堂」，Hinson發現被拍後，向鏡頭揮手及合十雙手表示「麻煩晒，thank you, thank you！」。

有網民留言稱，「佢本身係油麻地站嘅人，迪士尼係純粹佢喺油麻地站原有工作之後嘅另類加班」，也有人認為「佢應該去迪士尼揸船仔啦，講嘢生動有趣，應該吸引到多啲人去玩」。