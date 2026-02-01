迪士尼驚現可疑骸骨？狗狗衝草叢挖出白色骨頭　專家看相片這樣說

迪士尼發現可疑骨頭？有狗主在網上發文，指晚上時份帶狗狗到迪士尼園外散步時，對方突然跑入草叢放下玩具球，並在地上不停「挖挖挖」，她上前發現1件白色，疑似屬人類骨頭，大驚下馬上通知職員。有網民覺得恐怖，惟更多人列舉疑點，認為並非人類骸骨，「人骨正常會再偏黃啲」、「如果係真骨，喺呢啲環境會風化，但圖片睇唔到有風化或其他蠶蝕痕跡」。



有網民於是在留言區標註香港法醫人類學家李衍蒨（Winsome），她初步看相片回覆「雖然個structure（結構）好似」，但估計骨頭並非屬於人類。



《香港01》已就事件向香港迪士尼樂園查詢。



有狗主晚上帶狗狗到迪士尼園外散步，對方突然跑入草叢放下玩具球，她上前發現1件白色可疑骨頭。（「threads＠szeszc」圖片）

帶狗狗迪士尼散步 草叢發現可疑骸骨

「有無人可以話俾我知，呢個係人骨定係動物嘅骨頭？」該狗主在threads帳號發帖，指當時帶狗狗到迪士尼附近散步，對方突然跑入草叢並放下玩具球，她覺得奇怪於是上前打算拾回，卻意外發現一件懷疑人類骨頭，直言當下「嚇到心都離一離」。從她分享照片可見，發現骨頭位置在園區外圍，1件白色、被沾上泥土的骨頭藏於草叢石壆下，驟眼看的確有幾分像人類骸骨。

1件白色、沾上泥土的骨頭藏於草叢石壆下，驟眼看的確有幾分像人類骸骨。（「threads＠szeszc」圖片）

迪士尼職員表示：不時有人撒動物骨灰

樓主續稱，她飼養的邊牧犬平日甚少走入草叢，但牠當時「行到好入，叫極都唔出嚟」，還要放下玩具波，而離奇的是「明明攝住嗰個位仲大過平時喺梳化條罅」，照道理牠應可以自己拿回玩具波，惟狗狗在上址不斷挖掘，她上前繼而發現骨頭。樓主見狀馬上通知咗職員，被告知不時有人在樂園撒動物骨灰，因為「想佢哋走咗之後喺呢個開心地方」，指「係動物骨頭都唔出奇」。

樓主通知咗職員，被告知不時有人在樂園撒動物骨灰，認為「係動物骨頭都唔出奇」。（「threads＠szeszc」圖片）

網民大驚：希望係Halloween啲人特登攝入去嘅玩具

有網民表示驚恐，「希望係Halloween嗰陣，啲人特登攝入去嘅玩具啦」，但另有意見指狗狗嗅覺靈敏，若然是假骨頭並不會吸引牠衝入草叢，「膠嘅話，我估狗狗應該唔會聞到味特登挖」、「人定動物都係幫佢執返條屍，都係好事嚟嘅」、「如果係（人類骸骨）嘅，可能你哋幫咗佢呢，咁諗好啲」、「我都試過見到骨報警，最後發現係動物骨」。

網民列舉疑點 估計非人類骸骨

另有人列出疑點，認為並非人類骸骨，甚至不是真骨頭，「人骨正常會再偏黃啲」、「如果係真骨，喺呢啲環境會風化，但圖片睇唔到有風化或其他蠶蝕痕跡」、「真骨頭係有紅血球同幹細胞，喺生物學角度嚟講，會隨時間的推移而變棕變黑」。

（threads＠szeszc）