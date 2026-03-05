乘的士迪士尼去港珠澳橋兜出青衣！車費$XXX　港男奇招KO司機倒蝕

【的士／兜路】乘搭的士要「睇清睇楚」，小心「兜路」。本港社交平台Threads瘋傳影片，有香港男子乘搭的士由迪士尼去港珠澳大橋，詎料的士司機竟然先「兜」出青衣，最終咪錶收費250元，比正常車資貴約一倍。男子大感不滿，向司機表明只會支付100元，「你咁樣兜路，仲嘥我啲時間」，惟司機不接受，最終男子使出絕招，成功「KO」司機令對方「倒蝕」，直呼「係要咁先識驚！」。



影片引來網民熱議，大讚男子「做得好」，「真心師兄好有型！」、「欣賞你好聲好氣『問候』佢，兜路真係要X，好多X街詐癲扮傻」。也有大批網民「錯重點」，笑言男子聲音語氣像無綫電視（TVB）男歌手、「農夫」成員陸永，「成個陸永咁喎，有feel」。



乘搭的士要「睇清睇楚」，小心「兜路」。（資料圖片）

乘搭的士要時刻留神。該男子於社交平台Threads發布影片，指他日前從迪士尼的士站乘搭的士到港珠澳大橋，司機卻「兜」去路線另一邊、原本毋須經過的青衣，咪錶收費要250元，大感不滿。

迪士尼到港珠澳大橋 的士司機兜出青衣車費貴一倍

根據Google地圖，從迪士尼到港珠澳大橋，可直接向左邊前往。（Google地圖）

青衣在迪士尼右邊，屬於相反方向。（Google地圖）

根據Google地圖（Google Maps），從迪士尼到港珠澳大橋，可直接向左邊前往，而青衣在迪士尼右邊，屬於相反方向。另外，從迪士尼到港珠澳大橋，車程約15公里，一般的士車費為130至150元，意味250元車資，比正常車資貴約一倍。樓主於是與司機對質，斥責「迪士尼去港珠澳大橋你兜出青衣？唔聲唔聲想收我$250？」。

港男與司機對質：畀100元得唔得？ 司機不接受：搞笑真係

影片長約30秒，樓主向司機表示，「師傅，你行錯路喎啱啱，出青衣喎，呢個價錢你想點收啊？」，的士司機回應「係啊係啊，減返（車費）佢」。樓主追問「減返幾多啊？」，明言「畀100元，得唔得？」，惟司機不接受，「搞笑真係，都係百幾（車費）嘅」。

港男朗讀這條法例KO司機：係要拋下法例先識驚

樓主於是強調「100啦，你咁樣兜路」，司機則解釋「係啊係啊，過咗龍你睇到」。見司機仍在辯駁，樓主使出絕招，朗讀有關「兜路」法例，「道路交通規則，第374D章，沒有使用最直接而切實可行的路線，你仲嘥我啲時間」，司機聞言即時表示「得喇得喇得喇。過咗龍啫，一百一百一百」。影片至此結束。

樓主事後於帖文指出，「仲同我講價？一講法例出嚟你就X縮，如果唔係畀面我媽媽，難得同媽媽出嚟玩廢事搞咁多嘢掃興，我實同你報警玩大佢，仲畀$100你？係要拋下法例先識驚」。

網民激讀做得好：終於知背書有咩用

網民看過影片紛紛讚樓主「做得好」，「真心師兄好有型」、「既冷靜，又好清晰，講出重點」、「欣賞你好聲好氣『問候』佢，兜路真係要X，好多X街詐癲扮傻」、「背埋邊條法例第幾章，邊有得同你玩？」、「原來有智慧有讀書嘅人就係咁帥氣」、「叻仔，我好 欣賞你背埋條法律出聲，的士佬無晒聲出」、「由細到大都唔知背書有咩用，而家終於知」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機「兜路」可罰款10,000元及監禁6個月。（資料圖片）

笑言聲音似陸永

也有網民表示，「其實而家個個都識用Google Maps點解仲會有的士佬覺得兜路可以蒙混過關」、「千祈唔可以鵪鶉！明知唔對路就要出聲！」。然而亦有不少網民「錯重點」，認為樓主聲音語氣像歌手陸永，「成個陸永咁喎，有feel」、「師兄呢個陸永tone 好正，X中帶禮」。

的士兜路法例是什麼？

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》第374D條，的士司機如無合理辯解，不得在接受租用駛往指明的目的地時，沒有採用最直接而切實可行路線駛往該目的地，違者可罰款10,000元及監禁6個月。

