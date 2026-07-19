38年錯位人生！家屬驗DNA驚揭美2名男嬰遭掉包　兩家怒告索償

產房內1次致命的交接失誤，竟徹底改寫了四個家庭近40年的命運？美國北達科他州發生一宗嚴重的醫療失誤事件，兩名於1988年在同一間醫院出生的男嬰，疑因醫護人員失職被互相調包，事件隱瞞長達36年，直至其中一方的家屬近期進行DNA祖源檢測，才意外揭發身世之謎。目前兩名事主與雙方親生父母已聯手入稟法院，控告涉事醫院並索償逾5萬美元（約40萬港元），惟院方以年代久遠為由拒絕認責。



Jeremy Morrison小時候。（網上圖片）

Kyle Bylin小時候。（網上圖片）

金髮男孩感「格格不入」 姑媽驗DNA揭驚天秘密

綜合外媒報道，現居於科羅拉多州南部的Jeremy Morrison表示，事件之所以曝光，源於其姑媽早前透過家譜網站進行DNA檢測，結果系統顯示1名叫Kyle Bylin的陌生男子才是其有血緣關係的親侄子，由於Jeremy家中幾乎沒有堂親或表親，家人隨即意識到事態嚴重。

Jeremy指出，從小已覺得自己與家人格格不入：「家裏沒有一個長得像我的人。在一個全是棕髮的人組成的家庭裏，我是唯一一個金髮碧眼的小孩。」帶着這份疑惑，他在2024年亦進行了DNA測試，最終確認一個令他崩潰的真相 ── 撫養他長大的父母，並非其親生父母。

Jeremy Morrison和媽媽的合照。（網上圖片）

Jeremy Morrison和爸爸的合照。（網上圖片）

當日產房僅兩男嬰出生 疑交接出錯

經追查後，事件源頭指向1988年1月26日北達科他州格拉夫頓（Grafton）的聯合醫療中心（United/Unity Medical Center），當日該院只有兩名男嬰出生，正是Jeremy Morrison與Kyle Bylin。Jeremy指出，兩人並非在同一地區長大，不可能在幼稚園等日常場所被抱錯，因此確信是出生當日於醫院的新生兒交接過程中被職員調包。

這個失誤令Jeremy錯失了原本的人生軌迹，他悲痛表示：「如果當年沒有抱錯，我今天絕不會生活在科羅拉多州。我本來應該留在農場，和那個我直到現在才知道存在的親哥哥一起幹活、一起長大。」

長大後的Jeremy Morrison。（網上圖片）

長大後的Kyle Bylin。（網上圖片）

涉事醫院否認存在過失，並要求法院駁回案件，院方律師強調，當年的醫護人員一直按專業標準提供服務，且事件距今近40年，已超過訴訟時效。（網上圖片）

涉事醫院拒認責 年代久遠欠證據

真相曝光後，雖然兩對親生父母已經會面，但Jeremy與Kyle至今仍未正式碰面。目前雙方家庭已入稟法院，要求陪審團審理此案，並向涉事醫院索償逾5萬美元（約40萬港元）。

涉事醫院否認存在過失，並要求法院駁回案件，院方律師強調，當年的醫護人員一直按專業標準提供服務，且事件距今近40年，已超過訴訟時效。醫院發表聲明指，對受影響家庭深表同情，但強調當時的醫療紀錄早已不復存在，接生團隊亦已離職，院方沒有發現任何證據支持調包指控。案件目前仍在法院審理中。

（綜合）

其他報道：月子中心抱錯嬰！護士稱無錯 人夫憑直覺求查驗DNA 尋回真兒子

抱錯嬰孩的事件在現實上演！馬來西亞1名人夫在網上表示，妻兒入住月子中心，初生兒子交由護士照顧，他們卻開始發現「兒子好像有點不一樣」，最初以為是疑神疑鬼下產生錯覺，繼續照顧眼前男嬰。惟人夫其後看到另1名男嬰，認出對方才是自己的兒子，護士卻堅持不是。



人夫在只有直覺，沒有實質證據下要求撤查，經比對2名男嬰的身體特徵，認為另1名嬰兒才是自己的兒子，而一眾護士仍堅稱「我們怎麼可能搞錯呢？」。最終人夫堅持翻查監控紀錄及進行DNA檢測，最終證實護士半夜「把孩子放錯箱子了」，幸好他一眼認出親生兒子，才能盡早糾正認回兒子。



抱錯嬰兒子歷時3天，人夫形容那段日子「是我人生目前為止，最混亂、最失控」，夫妻都自責為何未能更早發現，而且已轉到其他月子中心，希望透過公開是次事件，提醒父母慎重挑選月子中心。



樓主和妻子發覺「兒子好像有點不一樣」，最終憑直覺認定另1名男嬰才是自己親生骨肉，經DNA檢測後證實月子中心抱錯嬰。（AI生成圖片）

向月子中心訂房 被安排住另一房間

樓主在Facebook發長文講述事件，表示自己和妻子參觀過多間月子中心後，決定挑選事發的一間，當時「覺得不錯」。但開始入住時，他們被安排到並非預訂的另一號碼房間，其後發現他們預訂的房間被1名早產媽媽提前使用，惟護士卻沒有告知，只隨便安排他們入住1間空房，大小和配套都不一樣，經投訴後才被調去原本房間。

感覺「兒子好像有點不一樣」

妻子剖腹產行動不便，多數是護士將孩子送過來，但從今年4月5日開始，他們感覺「兒子好像有點不一樣」，卻「說不出來哪裡不同」由於嬰兒大多在睡覺和飲奶，再加上所有人表示「新生兒變化很快」，所以他們「一次又一次把自己的直覺壓下去」。

全文：月子中心抱錯嬰！護士稱無錯 人夫憑直覺求查驗DNA 尋回真兒子