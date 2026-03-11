葵涌MMA｜蒙面男挑釁：打我呀　風褸男抓甩頭套嚇呆　前傳片曝光

有什麼可以比戴頭套更禦寒遮樣？就是戴多過1個頭套！網上近日流傳1條影片，顯示葵涌工廠區1個安全島上，電單車和貨車先後停下，有1名戴住黑色頭套的蒙面男子和1名身穿風褸制服的男子「比武較量」，頭套男甚至擺出「金雞獨立」姿勢，連叫「打我呀」，風褸男的同事見狀加入，卻「動口不動手」。頭套男離奇地將頭伸向對方，風褸男怒抓頭套男頭部，成功抓脫其頭套，卻發現「套中有套」，對方戴多過1個頭套，沒有露出真面目。



影片引來許多網民討論，「唔係咁簡單喎，頭套之下仲有個頭套，真係好X搞笑喎」、「阿叔扯甩左個頭套，見到佢仲有一個，再望地下果下表情好X正」。亦有人上載前傳影片，顯示頭套男在不遠處駕駛電單車，沒有戴頭盔，離奇停在路中心，懷疑向貨車作出吐口水動作，然後越過對面線，再轉圈折返，一度抬腳離開電單車，挑釁後方「車cam」車輛後才肯離開，2邊車輛不敢亂動，見到頭套男駕車離開才敢開車，懷疑雙方去到安全島下車「比武」。



頭套男擺出「金雞獨立」姿勢，狂叫「打我呀」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

頭套男動作怪異。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

擺出「金雞獨立」姿勢 雙方「黐手」

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約18秒，現場是葵涌大連排道和葵涌道交界1個安全島，1輛電單車和1輛貨車先後停下，戴住黑色頭套和手套的男子和1名身穿風褸制服的男子當眾「比武」，頭套男擺出「金雞獨立」姿勢，狂叫「打我呀」、「嚟呀，打我呀」。男子擺出類似詠春準備動作，2人一度黐手。

2人一度「黐手」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

風褸男的同事見狀加入，頭套男離奇彎腰，並將頭伸向對方。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

蒙面男突離奇彎腰伸頭

男同事見狀加入，卻「動口不動手」，由於環境嘈雜，他疑喝罵對方「你係咪想入青山呀」、「你老X臭X傻㗎你」。頭套男離奇彎腰，並將頭伸向對方，不久又挺直身體。

風褸男怒抓頭套男頭部。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

風褸男怒抓頭套男頭部。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

抓脫頭套驚見「套中有套」

風褸男怒抓頭套男頭部，成功抓脫其頭套，扔在地上，驚見頭套男「套中有套」，戴多過1個頭套，頭部仍然「笠套」，沒有露出真面目。風褸男呆望地上頭套，同事繼續喝罵，影片便結束。

風褸男成功抓脫頭套，扔在地上，驚見頭套男「套中有套」，他們望向地上的頭套。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民笑言︰帶咗面具果然好打啲，一陣嚟個無敵風火輪

大量網民笑言「周星馳都要行埋一邊」、「張家輝︰練過蔡李佛」、「人人有功練」、「罩中罩」、「少林功夫鐵頭功」、「帶咗面具果然好打啲，一陣嚟個無敵風火輪」，亦有人質疑影片真確性。

有網民上載前傳影片，車cam拍攝到工廠區內、大連排道近嘉慶路，頭套男坐上電單車，卻沒有戴上頭盔，他離奇停在路中心。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

前傳車cam拍到頭套男駕電單車離奇挑釁

亦有網民上載前傳影片，車cam拍攝到工廠區內、大連排道近嘉慶路，頭套男坐上電單車，卻沒有戴上頭盔，他離奇停在路中心，懷疑向後方貨車作出吐口水動作，然後越過對面線，再轉圈折返，一度抬腳離開電單車，面向貨車挑釁，繼而開車往葵涌道方向行駛。兩邊車輛本身不敢亂動，擔心誤撞頭套男，見到對方駕車離開才敢開車，懷疑雙方去到葵涌大連排道和葵涌道交界安全島，各自下車動手。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）