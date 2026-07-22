麥當勞食客流感快測呈陽性！檢測棒隨手棄置餐盤　遭斥播毒：自私

不少人經歷2019年疫情後，普遍都提高了衛生意識，但竟然還有人公然在餐廳做快速測試？有女生在社交平台貼相，稱在麥當勞用餐時發現旁邊食客「撩鼻」，然後發現被放置在餐盤上的檢測棒出現2條紅線，證實為感染甲型流感，擔憂檢測棒隨處放會傳播周遭人，故拍下照片公審。事件引來網民圍剿，紛紛怒罵涉事者行為等同「播毒」，「雖然話宜家2條線當普通感冒，但佢真係仆X嚟，撩完都自己抌返啲垃圾啊」、「經歷咗兩場疫症，都無反省過」、「驗完仲要唔帶走，隨時害死人」。



有麥當勞食客在店內進行多合一快速檢測，將檢測棒棄餐盤，並伏在桌上休息。（「threads＠cindyacheung」圖片）

食客在麥當勞「撩鼻」做快測

「DLXM，點部署」，該女生在threads貼圖公審，指在麥當勞用餐期間，發現旁邊有食客突然「撩鼻」、正使用試劑進行快速自我檢測，當看見對方檢測棒出現2條線後，看不過眼大聲斥責「點解人哋食嘢，佢要喺到撩鼻」，對方聞言之後離去。樓主對此極為反感，質疑「其實我唔係話佢（中）甲流定點，個重點係佢喺餐廳到撩鼻」。

快測證中流感！ 檢測棒隨手棄置餐盤

相中可見，樓主旁邊一枱食客用餐後伏在桌上休息，不過餐盤卻出現1個多合一快速自我檢測試劑，檢測棒裏的甲型流感（Flu A）欄位出現1條紅線，證實檢測呈陽性，將檢測棒直接棄置在餐盤，可能會感染他人。

檢測棒裏的甲型流感（Flu A）欄位出現紅線，證實檢測呈陽性。（「threads＠cindyacheung」圖片）

網民斥行為等同播毒：隨時害死人

大批網民批評該食客行為自私兼缺德，「經歷咗兩場疫症，都無反省過」、「雖然話宜家2條線當普通感冒，但佢真係仆X嚟，撩完都自己抌返啲垃圾啊」、「冇衞生意識，喺唔同場所應該做返合適嘅事，驗完仲要唔帶走，冇正確處理返自己嘅病毒垃圾，隨時害死人」、「撿（執餐）嘅阿姐都幾慘下」、「呢啲人仲要去餐廳多人嘅地方驗，根本係特登播毒」、「咁冇公德心真係祝佢慢慢慢慢…好返先得」，又嘲諷稱「怎麼可以預防流行性感冒」。

感染甲型流感相當辛苦 網民：要戴口罩保護自己

另有留言指出若然感染甲型流感，將會相當辛苦，「甲型流感係辛苦過新冠，上次中過一次啲骨痛到行唔到，發高燒」、「我上星期中甲流入埋醫院」、「所以條街多咗人戴口罩，係無病就要保護自己」、「宜家放暑假旅遊旺季，搭飛機都係戴口罩好啲，大家都困在飛機上個幾鐘以上，真係有人病，好容易就被傳染」。

相關文章：缺德！打結口罩被綁起掛港鐵扶手 乘客貼圖公審：試下畀啲公德心

疫情過後不少人對防疫意識漸漸鬆懈，但還是應該保持基本衛生！惟日前有女生搭乘港鐵時，發現車廂內的三角扶手環被人掛上口罩，雖未知口罩是否已被用過，但她仍看不過眼遂貼圖公審，「試吓畀啲公德心，得閒綁住唔得閒拎走扔」。有網民譴責留下口罩者缺乏公德心，「好核突」、「發覺啲人嘅公德心同公民教育意識愈嚟愈低」；不過另有人估計並非有乘客故意留下口罩，「是有人掉了，拾回人把它挷在手環上 ，這是行山人士一貫做法」。



有女生搭乘港鐵時，發現1個打結的口罩被掛於三角扶手環上。（threads圖片）

口罩被綁起掛港鐵扶手

該女乘客在threads帳號發帖，不滿怒斥「試下畀啲公德心，得閒綁住唔得閒拎走扔」。從其上載的相片所見，她身處的港鐵車廂內，有吊環橫柱的三角扶手環被人掛上1個打結、粉紅色的口罩，雖然未知口罩是否已經被人使用，或只是他人惡作劇，但如此缺乏公德心行為就引來許多網民批評。

網民狠斥缺德

有網民譴責遺下口罩者缺德，「好核突」、「咁都得？」、「真係X街」、「反社會人格障礙」、「擺明係無公德心，但係有心綁上去」、「騎呢嘢愈來愈多」、「發覺啲人嘅公德心同公民教育意識愈嚟愈低」、「CCTV（閉路電視）把X」、「唔講仲以為前面個男人戴住頂帽」。

惟有留言估計並非有人故意留下口罩，「是有人掉了，拾回人把它挷在手環上 ，這是行山人士一貫做法」。

（threads＠cindyacheung）