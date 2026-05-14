夫妻掃墓後接連病倒！高燒無力、放屁即失禁　查AI疑染超強病毒

清明掃墓後竟染上高傳染性腸胃炎病毒！馬來西亞金馬倫（Cameron Highlands）30歲曾姓女士，返鄉掃墓回到住所後，突然出現發燒、發冷、腹瀉、全身乏力，甚至出現失禁情況，隨後又傳染給丈夫，兩人飽受病痛折磨。無辦法下她向AI工具查詢，懷疑感染高傳染性的「諾如病毒」（Norovirus）。病癒後，她於社交平台發文呼籲家長警惕，以免孩童受感染。



曾女士突然出現發燒、發冷、腹瀉、全身乏力，甚至出現失禁情況。（AI生成圖片）

發燒絞痛無法下床 放屁竟「漏便」失禁

綜合外媒報道，曾女士表示，全家於4月7日在老家掃墓，結束後返回金馬倫住所。第二天（4月8日）她外賣打包了雞肉粥食用，當晚突然感覺身體身體狀況急轉直下，渾身發冷、四肢無力，嚴重到無法下床行動。病毒傳染速度極快，到4月9日，曾女士丈夫就出現一模一樣症狀，包括發冷、腹痛、肌肉酸痛、骨痛、頭痛等不適。

曾女士心有餘悸地表示，患病時腹痛症狀極為嚴重，陣陣絞痛猶如分娩般難忍，她直到患病第三日才出現腹瀉症狀，此時身體發冷的狀況才有所緩解。最令她崩潰的是，患病期間甚至出現無法控制排便、放屁時漏便的排泄功能失調情況，飽受折磨。

患病期間，曾女士還曾試過放屁就直接漏便在內褲，無法控制。（網絡圖片）

政府診所無法驗血 私人診所尿檢發現血絲

由於身體不適持續加重，曾女士於病發第三日前往醫院求診。她先前往金馬倫政府診所，但院方無法提供驗血檢查，只好轉往私人診所。尿液檢查發現尿液中帶有血絲，且身體已嚴重脫水，不過診所未有驗血與化驗糞便，因此無法確定具體病毒種類，醫生只給她開了生理鹽水、止瀉藥，以及注射止痛藥緩解不適。

疑染諾如病毒 慶幸與幼子分房睡

目前她與丈夫雖已沒大礙，但仍不時出現腸絞痛情況，要等一段時間才能康復。事後曾女士自行上網及透過AI工具查閱資料，懷疑自身感染的極有可能是諾如病毒，而此類病毒傳染性強，可透過患者嘔吐物、排泄物或貼身衣物傳播。

曾女士稱不清楚感染源，老家亦無人出現類似病症，所幸在病發當天就與1歲半兒子分房睡，盡量減少接觸，兒子未被感染。

諾如病毒傳播途徑。（AI生成圖片）

為提醒身邊民眾重視此類病毒，曾女士在facebook發帖分享自身經歷，強調病毒性腸胃炎的嚴重性，提醒其他人多加防範，家長務必留意孩子腸胃健康，例如諾如病毒、輪狀病毒等腸胃炎病毒，都會導致孩子出現劇烈腹瀉、腸絞痛等痛苦症狀，千萬不可忽視。

籲家長留意孩子腸胃健康 分享日常防範方法

曾女士又說，若孩子出現類似腸胃炎病症、胃口變差，切勿繼續餵食牛奶，應及時更換為豆粉配方奶（建議諮詢專業醫生意見），減輕孩子腸胃負擔。她提及兒子此前也曾患過腸胃炎，因此平日格外謹慎，定時為兒子補充益生菌，也從不與孩子共用餐具、分享食物，做好日常防護。

曾女士提醒，必須多照顧孩子腸胃，直言「成人患病都很辛苦，更何況是小孩」。（AI生成圖片）

帖文發布後引發大量網民回應，家長紛紛表示有共鳴。亦有不少網民指曾出現過類似症狀，卻不知道是腸胃炎病毒作祟，更在無意中傳染給孩子，而孩童感染後症狀嚴重，甚至需要入院治療。