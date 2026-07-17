青衣粥麵店阿叔除鞋晾腳！背囊放對面座位　網民：唔着襪一定腳臭

食客前往食肆用餐，需要顧己及人，切勿霸佔座位及做出缺德行為！本港有女生在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載照片，指今年7月4日早上，她前往青衣一間連鎖粥麵店用膳，發現1名中年男子坐在雙人座位，除下膠鞋，雙腳晾在對面座位，位子上擺放了1個背囊，相信屬於該名阿叔。照片的鞋子不見有襪子，而阿叔疑已用餐完畢，咬着牙籤，正在低頭使用手機。



阿叔坐在雙人座位，除下膠鞋，雙腳晾在對面座位，位子上擺放了1個背囊。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民批評：佢隻腳一定好臭

樓主在帖文批評「自私鬼」，並用表情符號遮掩阿叔容貌。大量網民留言批評該名阿叔，「佢隻腳一定好臭！着塑膠鞋又唔着襪，將腳放在公共場所疏氣，缺德」、「傳播真菌就係呢啲人，要當面X佢，佢唔聽就叫經理，經理搞唔掂投訴上總公司」、「知唔知醜？」、「戴口罩都聞到臭腳味」」。

網民批評阿叔的行為，並估計「佢隻腳一定好臭！着塑膠鞋又唔着襪，將腳放在公共場所疏氣，缺德」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

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乘搭公共交通工具時，任何人不得將腳踏在座椅上。本港有女生在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載兩張照片，顯示一名大媽坐在九巴最後一排，不但將口罩拉低，露出鼻孔，而且當眾脫鞋，雙腳連襪放在對面座椅。



一名大媽坐在九巴最後一排，當眾脫鞋，雙腳連襪放在對面座椅。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

大媽拉低口罩拉低露鼻。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

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