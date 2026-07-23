內地短劇「AI臉」氾濫引觀眾不適　專家：恐怖谷理論致生理性厭惡

AI短劇正快速席捲影音平台，據內地最新統計，2026年上半年全網共推出超過22.19萬部AI短劇與AI漫劇。不過，被僵硬的「AI臉」勸退的人也越來越多，甚至「看到就想吐」，恐是來自大腦的知覺衝突反應。



AI短劇大爆發 9成淪炮灰

據《澎湃新聞》報導，根據內地數據分析平台DataEye-ADX最新統計，2026年上半年全網共推出超過22.19萬部AI短劇與AI漫劇，播放量突破1億次的作品僅1055部，爆款率只有0.47%；播放量突破1000萬次的作品約1.2萬部，占比僅5.8%，代表超過九成作品難以獲得市場關注，陷入高產能、低流量的窘境。

據內地最新統計，2026年上半年全網共推出超過22.19萬部AI短劇與AI漫劇，而「AI臉」成為不少觀眾熱議話題。（圖／翻攝都市快報）

「AI臉」像真人但細節僵硬 易讓人產生違和、恐懼感（慎入）：

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隨著AI生成技術日益成熟，短劇製作成本大幅降低，也吸引大量創作者投入市場。不過，AI創作工具普及的同時，也造成劇情、角色設定及畫面風格高度同質化，讓真正能脫穎而出的作品愈來愈少。業界分析認為，未來是否具備知名IP、原創劇本及精準運鏡，將成為AI短劇能否打造爆款的重要關鍵。

除了內容競爭激烈，「AI臉」也成為不少觀眾熱議的話題。近期「對AI臉感到不舒服」相關討論登上內地社群平台熱搜，不少網友表示，連續觀看多部AI短劇後，發現男女主角幾乎都是大眼睛、高鼻樑、白皙膚色，外型精緻卻缺乏真實感，表情僵硬、眼神空洞，讓人越看越覺得不自然，甚至產生莫名的不適感和生理性厭惡。

專家揭「恐怖谷效應」 越逼真越不舒服

北京科學中心近日發文稱，這種「似人非人」的違和感，正是心理學中的「恐怖谷理論（Uncanny Valley）」。該理論由日本機械人學家森政弘於1970年提出，認為當機械人或虛擬人物愈來愈接近真人時，人類的好感度原本會持續提升；但一旦外表幾乎與真人無異，卻仍存在眼神、表情、肌肉動作等細微差異時，反而會讓人產生違和、排斥甚至恐懼感。

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專家分析，目前AI雖然能精準生成符合大眾審美的五官與臉型，但仍難以完整模擬真人的瞳孔變化、臉部肌肉連動、微表情及光影變化等生理細節。當大腦同時接收到「像真人」與「不是真人」兩種矛盾訊號時，就容易觸發心理上的排斥反應。

隨著AI短劇數量持續爆發式成長，如何突破內容同質化、跨越「恐怖谷效應」，提升角色真實感與故事品質，已成為AI影視產業下一階段的重要挑戰。

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