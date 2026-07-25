九巴長腿男晾腳！邊望鏡頭邊用手機　網民嘲：係咪香港腳發作？

乘搭巴士時切勿霸佔其他座位「是常識吧」，但「人類總要重複同樣的錯誤」。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1張照片，顯示1名長腿男生坐在九巴下層，當眾除鞋，把穿着白襪的雙腳放在對面座椅上，而且一邊望向鏡頭，一邊淡定地使用手機，而照片中其他乘客的容貌則被表情符號遮蓋。



長腿男生坐在九巴下層，當眾除鞋，把穿着白襪的雙腳放在對面座椅上。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民戲謔：當搭私家巴

樓主可能是轉載其他人的帖文，笑言「隻腳咁長，坐巴士係辛苦啲㗎啦」。其他網民則留言直斥無品缺德，「呢種行為正X街」、「即場開佢波」、「大聲問佢係咪香港腳發作」、「當搭私家巴」。

九巴要求乘客不應將腳踏在座椅上。（資料圖片）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免對其他乘客造成騷擾或構成危險。

網民留言稱「大聲問佢係咪香港腳發作」、「當搭私家巴」。（網上影片截圖）

城巴不准乘客將腳放在座椅上

至於城巴亦有同類要求，根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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有什麼比晾腳放到1個座位上更差？就是一口氣把雙腳晾放到2個座位上！本港有男生在Facebook群組「深水埗街坊會」上載1張照片，可見1名大叔身穿紅色短袖上衣和淺啡色短褲，戴上鴨舌帽和背着斜孭袋，坐在九巴上層最後一排中間位置，該座位對着通道，他脫下淺色洞洞鞋（窿窿鞋），繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。當時大叔雙手交叉抱在胸前，頭部側向一邊，相信正在閉目休息，狀甚舒適，而附近沒有其他乘客。



中年男坐在九巴上層最後一排中間位置，脫下淺色「窿窿鞋」，繼而雙腳張開，直接晾放在前方左右兩邊靠向通道座位。（Facebook群組「深水埗街坊會」圖片）

樓主笑言中年男「姿勢100分」，許多網民同樣笑言「《大內密探零零發》劉以達：大夫」。（《大內密探零零發》截圖）

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