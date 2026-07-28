破醫學界百年認知！魚類首現傳染性癌症　有望助人類抗癌技術突破

癌細胞傳染的情况非常罕见，但國際權威學術期刊《自然》（Nature）最新發表的一項研究首度證實，魚類也會患上具備「傳染性」的皮膚癌！科學家在美加交界的水域中，發現大量鯰魚感染一種如「黑色焦油」般的黑色素瘤，研究確認癌細胞能脫離宿主，如寄生蟲般在水中尋找新目標植入。



對褐牛頭鮎黑色素瘤（Brown bullhead catfish melanoma）這個癌症的歷史性發現，不僅是全球首宗在魚類身上獲證實的傳染性癌症案例，更打破了醫學界百年來認為癌症不會在生物個體間傳播的認知，有望為未來人類的抗癌技術帶來突破。



科學家在美加交界的水域中，發現大量鯰魚感染一種如「黑色焦油」般的黑色素瘤，這是一種傳染性癌症。（佛蒙特州魚類和野生動物管理局）

大量魚隻的嘴部、魚鰭乃至眼部周遭，均布滿了酷似「黑色焦油」的恐怖墨色斑塊。（佛蒙特州魚類和野生動物管理局）

湖中異象解謎 基因定序證實傳染性癌症

早於2012年，美加交界的孟弗雷梅戈格湖（Lake Memphremagog）已開始出現異狀，釣客接連捕獲的褐牛頭鯰魚（brown bullhead catfish），大量魚隻的嘴部、魚鰭乃至眼部周遭，均布滿了酷似「黑色焦油」的恐怖墨色斑塊。最初眾人以為是湖泊污染或病毒感染，但佛蒙特大學（UVM）科學家Julie Dragon團隊研究後證實，這是黑色素瘤，是一種皮膚癌。

最令人意外的是，研究團隊經基因排序深入分析後，發現這並非單純的基因突變。病魚身上的癌細胞基因與宿主本身完全不同，但所有患病魚隻體內的腫瘤基因相似度卻極高，意味着癌細胞來源自同一隻宿主，其後脫離宿主在水域中尋找下一個目標。最新一期的《自然》（Nature）期刊已正式將褐牛頭鮎黑色素瘤（Brown bullhead catfish melanoma）定義為傳染性癌症。

褐牛頭魚取樣、黑化病變示例及腫瘤發生解說。（Ｎature）

不同魚類身上的病變案例。（U.S. Geological Survey researcher Vicki Blazer）

傳播途徑研究 交配接觸與底泥環境

這種癌細胞是怎麼傳染的？研究團隊觀察到，染病情況大多發生在體型較大的、已達到產卵年齡的魚類身上，佛蒙特大學（UVM）生物學家Mark Henderson指出，褐牛頭鯰魚在交配時會大量群聚，彼此間的直接接觸可能導致癌細胞的傳播。除此外，作為無鱗底棲魚類，牠們會與底泥密切接觸，而底泥中可能存在漂浮的癌細胞，環境污染物或激素變化可能削弱了魚類的免疫系統，使其更容易受感染。目前該湖泊約有30%褐牛頭鯰感染此病，但未出現大規模死亡潮。

褐牛頭鯰魚內部組織黑化病變示例，(A)鰓組織內的黑色區域（箭頭所示），(B)腦組織內的局灶性黑色區域（箭頭所示），(C)卵巢內的黑色區域（箭頭所示）。（Matthew Pehrson）

棕色牛頭鯰魚身上可見遍佈傳染性黑色素瘤病變。（佛蒙特州魚類和野生動物管理局）

魚類首現 有望為人類抗癌技術帶來突破

據西班牙科學媒體中心（SMC Esp）資料顯示，這是自然界中第四種被發現的傳染性癌症，前三種分別為袋獾的面部腫瘤、犬隻的性病腫瘤以及雙殼類軟體動物（如蛤蜊、貽貝）的白血病樣傳染性疾病，而在魚類或淡水生物中則是史上首例。研究團隊強調，目前這種魚類專屬的癌細胞對人類沒有已知健康威脅。

佛蒙特大學（UVM）科學家Julie Dragon表示：「這個在魚類中新發現的可傳染癌症，也為我們提供了一個研究癌症進化的機會。」

當地主管機關也建議釣客不要食用帶有腫瘤的魚隻，大眾若在水域發現疑似患病的魚類個體，應盡速通報相關研究單位，以利科學家進行後續的長期追蹤與流行病學調查。

（綜合）

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【皮膚癌／黑色素瘤／症狀】身體長痣十分平常，但如果演變成「惡性黑色素瘤」，致死率就相當高！有醫生提提醒，如果年逾40歲，單一指甲尤其是大拇指、大腳趾、食指等，出現0.3厘米以上的黑色素痣，就有很高機會是惡性黑色素瘤，危害身體健康。醫生又列出如何區分普通痣及惡性黑色素瘤，讓大家自我檢測。



身上長痣十分平常，但如果演變成「惡性黑色素瘤」，致死率相當高。（示意圖／gettyimages）

台灣大學醫院皮膚科主任蔡呈芳在節目《健康2.0》指出，每個人身上都會長痣，「臉上身上是那種黑色凸起來的東西，都叫做痣」，當中可能是單純老化皮膚增生的脂漏性角化症，也可能是惡性的基底細胞癌。

蔡呈芳又說，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出惡性黑色素瘤，致死率相當高，也很容易轉移，須盡快治療。

蔡呈芳之後列出「皮膚癌自我檢查法」，用5招教大家如何區分普通的痣及黑色素瘤：

1）對稱性：把痣分成上下左右4個部份，如果上面、下面看起來不一樣，或是左右邊看起來不同，就叫不對稱，需要小心。

2）界線：如果痣的界線模糊、不光滑，甚至是像香菇一樣「長手長腳」，同樣需要特別小心。

3）顏色：痣的顏色愈多及愈不均勻就愈不好，而「黑得發亮」及「淺淺的灰」都是好的痣。

4）直徑：痣的直徑若大於或等於0.6厘米，就是「高度懷疑」的痣，可能變成惡性黑色素瘤。

5）凸起：痣如果異常凸起，或是表面產生變化，例如掉毛或皮市膚潰爛不癒合等，亦需要特別小心。



蔡呈芳另指出，如果痣長在四肢末端，特別是指甲上，需要注意的地方又不同，直言若年紀超過40歲，單一指甲長出黑色素的痣超過0.3厘米，尤其是大拇指、大腳趾、食指等，有很高的機會是惡性黑色素瘤。

蔡呈芳指出，如果痣長在四肢末端，特別是指甲上，需要注意的地方又不同。（影片截圖）

他補充，若一開始沒有發現問題，一旦腫瘤轉移到淋巴結或是出現系統轉移，致死率相當高，提醒一定要特別小心，及早求醫。

在香港，黑色素瘤也是致命癌症之一。根據衛生署數據，2019年錄得的皮膚癌新症共有1169宗，當中黑色素瘤佔88宗，按每十萬人口計算，粗發病率為1.2。死亡數字方面，2020年有83人死於皮膚癌，黑色素瘤佔52宗，按每十萬人口計算的粗死亡率為0.7，年齡標準化死亡率則為0.3。

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