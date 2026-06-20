百萬年薪白領被裁員竟暗藏轉機？她用「失業經歷」做網紅逆轉人生

美國零售與科技產業的裁員潮如同風暴席捲而來，不少中產階級一夕失去經濟依靠。



奧斯丁（Austin），本是零售業的數位內容設計師，一年薪水高達13萬美元（約101萬港元），卻在重組浪潮中被裁，生活瞬間陷入不確定。面對龐大的房貸與每月帳單，她沒有倒下，而是選擇把失業過程公開上網，展開一場公開的「生存實驗」。

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「重組這個部門是個艱難的決定，很不幸你也受到了影響。」在裁員通知會議上，主管的話語簡短而冰冷。奧斯丁只能回答：「好的，謝謝。我想我們會在領英上見面吧。我不知道，我真的不知道會發生什麼事。」裁員的消息如晴天霹靂，過去穩定的高薪生活瞬間化為零。

即便如此，奧斯丁沒有氣餒。才買不到一年的房子，龐大的房貸壓力仍在，但她轉向自己的YouTube頻道，分享個人理財心得，並將被裁員的真實心路歷程上傳。短短一週內，影片就累積50萬點閱，創下頻道歷史新高。她表示：

影片爆紅後，我才意識到內容創作能賺多少錢，這絕對幫了我大忙，讓我今年能夠支付各種帳單。

透過YouTube，奧斯丁建立起新的收入來源，包括廣告收益、品牌合作、理財模板販售，甚至服飾商品，額外收入超過兩萬美元（約15.6萬港元）。雖然遠不及過往高薪，但她認真削減開支，調整生活策略，力求維持房貸。她說：

就我的開支而言，我大概省了近1000美元（約7800港元），改變了購物方式和地點，只在需要時購買，而且不買超過所需。

不過，靠創作維生收入仍不穩定。YouTube每月收入上下浮動，今年最高5900美元（約4萬港元）、最低900美元（約7000港元）。為了增加穩定性，奧斯丁還擔任線上助理，每月約300美元（約2300港元）收入。

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她也準備迎接室友，降低房貸成本，積極求職，並在必要時動用約4萬美元（約31萬港元）的應急基金。「大部分時間我都沒動用這筆錢，直到被裁十個月後，才不得不領出一些。」

奧斯丁的經歷，其實折射出裁員潮下新世代勞動者的生存縮影。有人選擇默默承受壓力，有人像她一樣，公開自己翻轉人生的過程，把陌生人的點擊變成重新開始的力量。她坦言：

這十個月讓我對金錢的看法完全改變，每個月都能按時支付帳單，從未逾期，真的非常驚訝自己竟能這麼精打細算。

在裁員風暴中，奧斯丁用自己的方式告訴世人：失去工作不是終點，而是一場重新規劃生活的實驗——從高薪白領到精打細算的創作者，她的故事既是個人求生指南，也成為新世代勞動者面對不確定時的縮影。

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