31歲中醫2年半獲藍田公屋+綜援減租！自爆內地有樓　房署這樣回應

【公屋／公屋申請／輪候／濫用公屋】公屋輪候動輒5年以上。不過有報稱出生於1955年，原籍內地廣東、自稱是香港註冊中醫師的男子在小紅書發相發文，炫耀自己輪候2年半就取得藍田公屋，且有「綜援」減免租金。他又「自曝」自己在內地有物業及存款。



帖文引來網民關注，「有冇搞錯！」、「攞住着數仲要喺網上曬命，呢啲人真係X街」、「咁onX自己爆自己大鑊？」，又呼籲要向房屋署舉報濫用公屋。



1人公屋等幾耐？公屋輪候一般申請者輪候時間？

根據房屋局網頁，截至2025年9月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」維持在5.1年。

自稱中醫小紅書炫耀「2年半拿到公屋」

然而小紅書用戶「Dr.小溫」近日以「2年半拿到公屋」為題發相發文，指自己輪候2年半就獲編配藍田公屋單位，而且月租只需500元，開心直呼「今天也終於到我了！」。

獲派藍田公屋 有綜援減租優惠

從樓主上載房委會「配房通知信」見到，信件右上方寫上藍田德田邨德欣樓屋邨辦事處地址，相信樓主獲編配藍田公屋單位，月租1,069元。但相片同時見到「綜合社會保障援助（綜援）受助人」免租或減租優惠，估計樓主因此獲減免租金至500元。

原籍梅州 自曝內地有物業

另翻查樓主帖文，發現他曾自我介紹為1995年出生，即現年31歲，原籍廣東梅州梅縣，在香港完成大學課程後，到北京中醫藥大學完成碩士課程，現為香港註冊中醫師。他更透露，於梅縣有「獨立住房」及存款，正招募「女友」。

疑冒認中醫師

不過，《《香港01》記者在香港中醫藥管理委員會網頁以「Dr.小溫」相片中顯示的名字「溫X偉」搜尋，無論在「註冊中醫名單」或「有限制註冊中醫名單」，均沒有紀錄。根據《中醫藥條例》第108條，任何人故意或虛假地冒充是註冊中醫或註冊中醫師，即屬犯罪，可罰款10萬元及監禁3年。

網民籲舉報：攞住着數仲要喺網上曬命

網民看過帖文嘩然，「有冇搞錯！」、「勁嬲」、「攞住着數仲要喺網上曬命，呢啲人真係X街」、「唔識低調？」、「咁onX自己爆自己大鑊？」、「真係反映香港社會實況……」，又呼籲要舉報濫用公屋。目前「Dr.小溫」的相關帖文已無法瀏覽。

房屋署：若懷疑公屋申請者有內地物業，會向相關省/市機構查核

房屋署回覆《香港01》表示，香港房屋委員會（房委會）設有「特快公屋編配計劃」（特快計劃）以及多個優先配屋計劃，通常會比一般家庭申請較早獲得處理。特快計劃邀請輪候公屋一年或以上的合資格公屋申請者參加，以揀選受歡迎程度較低的單位。特快計劃旨在協助公屋申請者提早入住公屋單位及加快租出受歡迎程度較低的公屋單位，以達到善用公屋資源的目的。優先配屋計劃則包括「共享頤年」優先配屋計劃、「天倫樂」優先配屋計劃、「高齡單身人士」優先配屋計劃及「家有初生」優先配屋計劃。例如符合「天倫樂」優先配屋計劃及「家有初生」優先配屋計劃的申請可分別獲提早六個月及一年處理，有關的申請者會因此獲發一個相應登記日期。

房屋署又說，公屋申請者及其家庭成員由簽署申請表當日起計，直至透過申請獲配公屋並簽訂新租約該日為止，必須仍符合所有申請資格。房屋署會視乎實際需要，隨時覆檢申請，以確定申請者及家庭成員是否仍符合編配資格。申請者及家庭成員須如實申報所有入息、資產及其他申請資料，並提供相關資料及文件，以便房屋署審查及核實。

房屋署已與土地註冊處建立資料比較及核對機制，透過電腦系統傳送到土地註冊處資料比對。有關系統會識別公屋申請內人士是否擁有本地物業，詳細查核所有公屋申請者及家庭成員是否擁有香港住宅物業。此外，若懷疑公屋申請者或家庭成員於內地城市擁有物業，房屋署會向相關省／市房產登記機構進行查核。如發現申請者或家庭成員虛報資料，除了取消該申請外，房屋署亦會按個別情況對相關人士作出檢控。根據《房屋條例》，任何人於申請公屋時明知而作出虛假陳述，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月，相關的公屋申請亦會被取消，而已入住的公屋單位亦會被房屋署收回。此外，曾在申請公屋時作出虛假陳述或提供虛假資料，而被房委會於2023年10月1日或以後取消公屋申請的申請者或家庭成員，由取消日期起計五年內，不得再次申請公屋。