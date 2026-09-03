拿美國護照可留港人身份？綠卡vs護照有何分別？一圖看清權利限制

討論美國移民與留學話題時，「拿到綠卡」與「拿到美國護照」常被混為一談。很多人以為拿到美國綠卡，就能正式成為「美國人」；也有人以為拿到美國護照，就再也不能保留原國籍。事實上，綠卡和護照雖然都能讓你合法留在美國，但其背後代表的權利與法律身份都有着本質差異。綠卡持有人，即美國永久居民，可在美自由居住與工作，但仍有離境時間限制與身份被撤銷的風險；美國護照持有人則享有終身身份保障、投票權及全球近180個國家的免簽便利。



美國綠卡與護照雖然權益相似，但其法律身份具有本質差異。（AI生成圖片）

美國護照（公民身份）權益解析：終身身份保障

只有美國公民可申領美國護照，持有美國護照代表持有人為美國公民，享有包括選舉權與被選舉權在內的各項美國公民權利。美國公民身份是一種法律身份，但取得美國國籍並不意味着必須放棄原國籍。美國國務院資料顯示，美國允許入籍美國後仍保留原國國籍，惟能否保留原國籍關鍵在於原籍國法律。

不少人知道中國不承認雙重國籍，卻不了解香港特區規定，依香港入境事務處官方公布的全國人大常委會《國籍法》解釋，具有中國血統的香港居民即使取得美國護照，在未主動向入境處申報國籍變更前，仍被視為中國公民。

美國公民的最本質權利是選舉權。（AI生成圖片）

美國綠卡權限與風險：自由居留與離境限制

綠卡即美國永久居民卡，其持有者被稱為永久居民。根據美國《移民與國籍法》（INA），綠卡持有者為不具備美國國籍、不屬美國公民的外國人士，享有不受限制的就業權，可獲醫療保險或經濟援助等社會及教育福利，持綠卡出入境亦無需另行申辦簽證。雖然綠卡持有人能享有多項接近美國公民的福利，但需要維持綠卡合法有效性，且沒有選舉權與被選舉權等核心權利，居留身份更易受移民政策影響。

美國移民局（USCIS）官方於2023年發布的新版綠卡（Permanent Resident Card）防偽特徵對照圖。（USCIS Redesigned Green Card 2023官方文件截圖）

美國綠卡與護照帶來的權益大體相同，但仍有差別。

1圖掌握美國綠卡 vs 護照權益與法律限制對比

聖湯瑪斯大學（University of St.Thomas）法律系教授維吉爾·韋伯（Virgil Wiebe）在其發表於《羅格斯大學法律評論》（Rutgers University Law Review）的著名論文《移民酒店》（The Immigration Hotel）中，將美國複雜的移民體系比喻為1棟酒店，公民即擁有公寓的居民，而綠卡持有者則是長期租賃公寓的租客。他直言，「就像簽租約一樣，你必須遵守某些規則，否則可能會失去綠卡。」

就像簽租約一樣，你必須遵守某些規則，否則可能會失去綠卡。 維吉爾·韋伯

韋伯教授在接受 CBS 專訪時表示：「我花了20年時間試圖弄明白這個問題，有時候我覺得我已經理解了，但有時候又覺得困惑。」

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