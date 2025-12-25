港人護照破損被拒辦登機　用1物致出事　網民：爛到咁都唔換本新

護照倘若有破損，須盡快更換，以免被拒辦登機或拒入境。有港人於網上發文表示，他的護照裝訂處「條罅鬆咗」，結果在香港國際機場被航空公司地勤拒絕辦理登機手續。樓主於帖文「爆粗」表達不滿，不解道「邊有人睇埋護照條邊」，並透露護照出現破損原因。



網民留言指出，「爛到咁你都唔換本新真係你自己問題」、「護照唔可以破損或塗鴉」、「護照有鬆動，border有權懷疑你拆過本護照去改動內頁，移走／替換載有特定VISA或者出入境紀錄嘅頁面，甚至調換個人資料頁面，that's why護照要完整」、「你想飛之前俾人reject，定飛到當地俾人reject原路折返」。



有港人於網上發文表示，他的護照裝訂處「條罅鬆咗」，結果在香港國際機場被航空公司地勤拒絕辦理登機手續。（Threads@jamiserable）

該港人於Threads發文宣泄不滿，「X你個街，第一次俾人原地reject check in（拒絕辦理登機手續），因為護照條罅鬆咗，邊有人睇埋護照條邊」，並問網民「有冇試過因為類似原因上唔到機？」，照片見到他的護照裝訂處出現裂縫。

港人不滿被拒辦登機：護照條罅鬆咗

網民好奇問「本護照咁硬身，發生乜事可以爛」，有網民指出，「咁樣叫鬆？直頭爛喎，都分開咗」、「唔好話爛到咁，就算外觀小損傷（如水漬、輕微撕裂、封面磨損、頁面污漬）或有非官方章戳，都可能被視為無效而遭航空公司拒絕登機，或在國外被拒絕入境」、「試過有少少濕咗水乾咗嘅水印漬，都爭啲上唔到機」。

網民指出，護照不可有破損，「就算外觀小損傷（如水漬、輕微撕裂、封面磨損、頁面污漬）或有非官方章戳，都可能被視為無效而遭航空公司拒絕登機，或在國外被拒絕入境」。（資料圖片）

網民：護照唔可以破損或塗鴉

有網民分享經歷說，多年前飛日本北海道，過關時被入境人員指護照個人資料頁面有折痕，最終「驗屍咁驗咗N次先畀我入，當時佢就係一頁一頁咁睇我本護照每一頁之間有無鬆、有無罅，如果有鬆或者有罅，佢肯定唔會畀我入，因為好多護照就係拆線換passport入面資料，所以passport嘅連接線唔可以鬆或者係有罅」。

有網民分享護照個人資料頁面有折痕，差點不能入境日本的經歷。（Threads截圖）

樓主透露用護照套出事 網民：智商稅

樓主回覆網民留言時透露，當時欲飛往馬來西亞，卻在香港國際機場被航空公司地勤拒絕辦理登機手續，「個地勤影咗相send去問人哋海關，想博懵都唔得」，而護照破損是因為「用護照套，又除又入」。

有網民直言護照套是智商稅，「passport係唔可以戴套，咁樣爛9成9係戴套出事，passport套先係現代智商稅No.1」、「勸世文，passport不要入套，沒有作用之餘仲要容易整爛本passport，如果怕整污糟，搵個拉鍊袋入住就得喇」、「警世：有啲passport case係畀你入一邊，一係front cover，一係back cover，兩邊一齊入梗係易爛啦」。

（Threads@jamiserable）